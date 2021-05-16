На Цнянку за велосипедистами приехал ОМОН

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратились читатели, которые рассказали о задержании велосипедиста возле Цнянки. Позже выяснилось, что туда приехали характерные микробусы, которые забрали еще нескольких велосипедистов, точное число задержанных неизвестно.

Друг задержанного Константина рассказал журналисту Onliner, что они катались возле Цнянки, затем остановились у места сбора других велосипедистов. В это время к ним подъехал серый микроавтобус, два омоновца сказали, что Константин должен проехать с ними. Он успел отдать другу свой мобильный телефон, ключи и велосипед.

Позже очевидцы сообщили, что на Цнянку приехало 4—5 бусов, которые забрали других велосипедистов.

Мы обратились за информацией о случившемся в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома и разместим комментарий, как только получим его.

(будет дополнено)