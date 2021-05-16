Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей

Когда VR-шлемы появятся в каждом медицинском вузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтет заполнить отчет на бумаге?

Разобраться в теме помог Владимир Самойло - предприниматель, руководитель разработок ПО и IT-решений для медицинской отрасли.

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