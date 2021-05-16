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IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей
16.05.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разобраться в теме помог Владимир Самойло - предприниматель, руководитель разработок ПО и IT-решений для медицинской отрасли.
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