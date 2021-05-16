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В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу
Источник материала: Партизан
Известно о шести пострадавших полицейских.
В Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра, в результате него пострадали шесть полицейских.
Местная полиция сообщает, что травмы получили несколько человек. Известно о 6 пострадавших полицейских.
Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, а других - как легкое.
Теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.
Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредили". На месте происшествия находятся спасатели и медики.
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Известно о шести пострадавших полицейских.
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