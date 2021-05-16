В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу









В Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра, в результате него пострадали шесть полицейских.





сообщает charter97.org со ссылкой на издание The Times of Israel. Об этомcharter97.org сона издание The Times of Israel.





Местная полиция сообщает, что травмы получили несколько человек. Известно о 6 пострадавших полицейских.





Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, а других - как легкое.





Теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.





Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредили". На месте происшествия находятся спасатели и медики.