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В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу

16.05.2021 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известно о шести пострадавших полицейских.



В Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра, в результате него пострадали шесть полицейских.

Об этом сообщает charter97.org со ссылкой на издание The Times of Israel.

Местная полиция сообщает, что травмы получили несколько человек. Известно о 6 пострадавших полицейских.

Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, а других - как легкое.

Теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.

Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредили". На месте происшествия находятся спасатели и медики.
 
 
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Известно о шести пострадавших полицейских.
 
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