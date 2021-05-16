В мае Азербайджан не будет поставлять нефть в Беларусь





Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заместителя начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова.





Нефть из Азербайджана не поступала в Беларусь и в апреле.





передает Еврорадио. — Наше сотрудничество с Беларусью по поставкам нефти продолжается. В то же время, мы не нарушаем международных санкций, — говорит Ибрагим Ахмедов,Еврорадио.





Возможно, такая ситуация связана с тем, что Мозырский НПЗ уходит в июне на ремонт. Ранее планировалось, что это произойдет в середине мая. Именно туда должен поступить 1 миллион тонн азербайджанской нефти в 2021 году. Из этого объёма Беларусь импортировала за первый квартал 360,1 тысяч тонн нефти.