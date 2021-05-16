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В мае Азербайджан не будет поставлять нефть в Беларусь

16.05.2021 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR не будет поставлять нефть в Беларусь в мае из-за отсутствия запроса с белорусской стороны.


Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заместителя начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова.

Нефть из Азербайджана не поступала в Беларусь и в апреле. 

— Наше сотрудничество с Беларусью по поставкам нефти продолжается. В то же время, мы не нарушаем международных санкций, — говорит Ибрагим Ахмедов, передает Еврорадио.

Возможно, такая ситуация связана с тем, что Мозырский НПЗ уходит в июне на ремонт. Ранее планировалось, что это произойдет в середине мая. Именно туда должен поступить 1 миллион тонн азербайджанской нефти в 2021 году. Из этого объёма Беларусь импортировала за первый квартал 360,1 тысяч тонн нефти.
 
 
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Азербайджанская нефтяная компания SOCAR не будет поставлять нефть в Беларусь в мае из-за отсутствия запроса с белорусской стороны.
 
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