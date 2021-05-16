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В мае Азербайджан не будет поставлять нефть в Беларусь
Источник материала: Партизан
Азербайджанская нефтяная компания SOCAR не будет поставлять нефть в Беларусь в мае из-за отсутствия запроса с белорусской стороны.
Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заместителя начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова.
Нефть из Азербайджана не поступала в Беларусь и в апреле.
— Наше сотрудничество с Беларусью по поставкам нефти продолжается. В то же время, мы не нарушаем международных санкций, — говорит Ибрагим Ахмедов,
Возможно, такая ситуация связана с тем, что Мозырский НПЗ уходит в июне на ремонт. Ранее планировалось, что это произойдет в середине мая. Именно туда должен поступить 1 миллион тонн азербайджанской нефти в 2021 году. Из этого объёма Беларусь импортировала за первый квартал 360,1 тысяч тонн нефти.
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Азербайджанская нефтяная компания SOCAR не будет поставлять нефть в Беларусь в мае из-за отсутствия запроса с белорусской стороны.
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