Водитель поехал на красный и сбил двух детей на велосипедах

Источник материала: Onliner

Сегодня днем в Минске произошла авария с участием «Лады» и двух велосипедистов. В результате двух мальчиков доставили в больницу, пишет ГАИ Минска.

Водитель «Лады» двигался на красный по ул. Кирилла Туровского со стороны ул. Франциска Скорины и сбил двух мальчиков, которые на велосипедах ехали через пешеходный переход.







В результате ДТП дети получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Им по 13 лет.

По факту ДТП проводится проверка.