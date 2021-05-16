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Водитель поехал на красный и сбил двух детей на велосипедах
Источник материала: Onliner
Сегодня днем в Минске произошла авария с участием «Лады» и двух велосипедистов. В результате двух мальчиков доставили в больницу, пишет ГАИ Минска.
Водитель «Лады» двигался на красный по ул. Кирилла Туровского со стороны ул. Франциска Скорины и сбил двух мальчиков, которые на велосипедах ехали через пешеходный переход.
По факту ДТП проводится проверка.
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Сегодня днем в Минске произошла авария с участием «Лады» и двух велосипедистов. В результате двух мальчиков доставили в больницу, пишет ГАИ Минска.Читать далее…
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