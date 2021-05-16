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Нацпарк "Беловежская пуща" продал зубров в Россию
16.05.2021 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Национальный парк "Беловежская пуща" продал российскому ООО "Виола" партию зубров, сообщается на сайте парка.
Для отлова и вывоза краснокнижных животных было выдано специальное разрешение от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Какое именно количество зубров продано в Россию, в парке не уточняют. Но говорят, что животных выкупила компания для создания их микропопуляции в Костромской области, демонстрации туристам, пополнения фауны региона.
В Беловежской пуще по данным на начало 2021 года популяция зубра европейского составляла 675 особей.
В нацпарке отмечают, что фактическая численность больше необходимой. Это и создает возможности для того, чтобы продавать животных как в Беларуси, так и за рубежом.
Тем не менее, реализация зубров возможна только в том случае, если для содержания животных созданы все необходимые условия.
Отметим, что за последние пять лет поголовье зубров в Беловежской пуще увеличилось почти на треть.
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По данным учета текущего года популяция европейского зубра в "Беловежской пуще" насчитывала 675 особей.
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