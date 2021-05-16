Женщинам в ЮАР могут разрешить многомужество

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Правительство Южно-Африканской Республики опубликовало законопроект, который предполагает реформу института брака, среди новаций – право женщин иметь одновременно несколько мужей, сообщает местная радиостанция Jacaranda FM .

Документ подготовило Министерство внутренних дел. Главная задача, считают разработчики законопроекта, обеспечить в стране социальное равенство между женщинами и мужчинами.

На сегодня представители мужской части населения ЮАР могут по закону быть женаты на нескольких женщинах одновременно, а женщины возможности многомужества лишены.

"Закон и в вопросах брака должен одинаково относиться к мужчинам и женщинам, как того требует конституция ЮАР. Существование в стране полигамии требует, чтобы аналогичное право было предоставлено и женщине, разрешив ей иметь несколько мужей", – прокомментировали законодательную инициативу в МВД республики.

Сейчас проект закона проходит общественное обсуждение, оно продлится до конца июня.

"Данная дискуссия может вызвать у некоторых чувство дискомфорта, но одновременно будет способствовать диалогу как внутри страны, так и в мировом сообществе", – подчеркнули в министерстве.

После общественных слушаний документ, предполагается, поступит на рассмотрение в парламент страны.