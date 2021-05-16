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Женщинам в ЮАР могут разрешить многомужество
16.05.2021 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Правительство Южно-Африканской Республики опубликовало законопроект, который предполагает реформу института брака, среди новаций – право женщин иметь одновременно несколько мужей, сообщает местная радиостанция
Документ подготовило Министерство внутренних дел. Главная задача, считают разработчики законопроекта, обеспечить в стране социальное равенство между женщинами и мужчинами.
На сегодня представители мужской части населения ЮАР могут по закону быть женаты на нескольких женщинах одновременно, а женщины возможности многомужества лишены.
"Закон и в вопросах брака должен одинаково относиться к мужчинам и женщинам, как того требует конституция ЮАР. Существование в стране полигамии требует, чтобы аналогичное право было предоставлено и женщине, разрешив ей иметь несколько мужей", – прокомментировали законодательную инициативу в МВД республики.
Сейчас проект закона проходит общественное обсуждение, оно продлится до конца июня.
"Данная дискуссия может вызвать у некоторых чувство дискомфорта, но одновременно будет способствовать диалогу как внутри страны, так и в мировом сообществе", – подчеркнули в министерстве.
После общественных слушаний документ, предполагается, поступит на рассмотрение в парламент страны.
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Правительство страны намерено реформировать институт брака, который разрешает мужчинам иметь несколько жен, а женщин почему-то ограничивает в возможности жить с...
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