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Международный союз биатлонистов отказался проводит этап Кубка мира в Беларуси
16.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Решение принято «в свете текущей ситуации в стране».
Международный союз биатлонистов решил не проводить в 2022 году этап Кубка мира по биатлону в Беларуси. Этап должен был состояться 3-6 марта в Раубичах. Теперь этот старт перенесен в Контиолахти, сообщает
«Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы», –
Таким образом, стартовый этап Кубка состоится не в Контиолахти, а в шведском Эстерсунде (27-28 ноября 2021-го). Второй этап Кубка тоже пройдет в Эстерсунде.
Напомним, ранее из Минска был
Позже Международный союз современного пятиборья
В марте стало известно, что Беларусь не примет и командный чемпионат Европы по настольному теннису.
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Решение принято «в свете текущей ситуации в стране».
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