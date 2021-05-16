Международный союз биатлонистов отказался проводит этап Кубка мира в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Решение принято «в свете текущей ситуации в стране».

Международный союз биатлонистов решил не проводить в 2022 году этап Кубка мира по биатлону в Беларуси. Этап должен был состояться 3-6 марта в Раубичах. Теперь этот старт перенесен в Контиолахти, сообщает Tribuna.com .

«Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы», – говорится на сайте IBU.

Таким образом, стартовый этап Кубка состоится не в Контиолахти, а в шведском Эстерсунде (27-28 ноября 2021-го). Второй этап Кубка тоже пройдет в Эстерсунде.

Напомним, ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею .

Позже Международный союз современного пятиборья перенес из Минска чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу.

В марте стало известно, что Беларусь не примет и командный чемпионат Европы по настольному теннису.