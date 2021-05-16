Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены выиграли еще одно золото на Кубке наций по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.

Для нашей Анны Терех удачно сложилась индивидуальная гонка преследования. В решающем заезде белоруска опередила японку Ки Фуруяму. Третье место в данном виде программы также завоевала наша спортсменка Инна Савенко.

Напомним, что ранее золотые медали в скретче выиграли Татьяна Шаракова и Евгений Королёк. Кубок наций в Гонконге завершится 16 мая. А последний этап соревнований пройдет в Колумбии с 3 по 6 июня.

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