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Белорусские спортсмены выиграли еще одно золото на Кубке наций по велоспорту на треке
Источник материала: ОНТ
Белорусские спортсмены выиграли еще одно золото на Кубке наций по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.
Для нашей Анны Терех удачно сложилась индивидуальная гонка преследования. В решающем заезде белоруска опередила японку Ки Фуруяму. Третье место в данном виде программы также завоевала наша спортсменка Инна Савенко.
Напомним, что ранее золотые медали в скретче выиграли Татьяна Шаракова и Евгений Королёк. Кубок наций в Гонконге завершится 16 мая. А последний этап соревнований пройдет в Колумбии с 3 по 6 июня.
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Белорусские спортсмены выиграли еще одно золото на Кубке наций по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге. Для нашей Анны Терех удачно сложилась...
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