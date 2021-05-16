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В Болгарии продлят чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июля

16.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Болгарии продлят чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июля

Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца июня. об этом заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что с режимом связано множество мероприятий, которые, в случае его отмены, также прекратят действие. Ожидается, что решение будет окончательно принято на предстоящей неделе.

Кроме того, планируется продлить работу зеленых коридоров по вакцинации населения – это значит, что все желающие сможет сделать прививку без предварительной записи. В настоящий момент в стране вакцинировано более 1 113 000 человек. при этом вторую дозу вакцины получили более 413 тыс. человек.

В последнее время в республике наблюдается стабильное снижение числа новых случаев заражения COVID-19. Так, за минувшие сутки было выявлено только 203 новых случая, что на 315 меньше, нежели днем ранее. При этом общее число заражений в стране составляет порядка 414 тыс. человек.

Фото: Freepik

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Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца июня. об этом заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев,...
 
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