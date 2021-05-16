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Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» выиграли золотые награды женского чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» выиграли золотые награды женского чемпионата Беларуси.
Матч против принципиального соперника «Гомеля» завершился гостевой победой минчанок со счетом 32:29. Это уже третий успех БНТУ в нынешнем сезоне, лишь раз гандболистки «Гомеля» были сильнее. Благодаря этой победе команда Константина Шароварова выиграла золото чемпионата Беларуси, «Гомелю» досталось серебро. Самой результативной на площадке стала полусредняя БНТУ и сборной Беларуси Анастасия Кулак, забросившая 11 мячей.
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Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» выиграли золотые награды женского чемпионата Беларуси. Матч против принципиального соперника «Гомеля» завершился гостевой победой...
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