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Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» выиграли золотые награды женского чемпионата Беларуси

16.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» выиграли золотые награды женского чемпионата Беларуси

Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» выиграли золотые награды женского чемпионата Беларуси. 

Матч против принципиального соперника «Гомеля» завершился гостевой победой минчанок со счетом 32:29. Это уже третий успех БНТУ в нынешнем сезоне, лишь раз гандболистки «Гомеля» были сильнее. Благодаря этой победе команда Константина Шароварова выиграла золото чемпионата Беларуси, «Гомелю» досталось серебро. Самой результативной на площадке стала полусредняя БНТУ и сборной Беларуси Анастасия Кулак, забросившая 11 мячей.

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Теги: Гомель
 
 
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Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» выиграли золотые награды женского чемпионата Беларуси.  Матч против принципиального соперника «Гомеля» завершился гостевой победой...
 
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