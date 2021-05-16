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БАТЭ обыграл «Рух» в центральном матче 9 тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу сыгран центральный матч 9-го тура. БАТЭ дома обыграл брестский «Рух».
Команды выдали драматичную встречу. Дважды по ходу матча гости выходили вперед благодаря голам Евгения Шевченко и Дениса Гречихо. Но БАТЭ находил в себе силы и отыгрывался. В составе борисовчан сначала забил Павел Нехайчик. А на 72-й минуте счет 2:2 сделал Станислав Драгун.
И все же БАТЭ смог одержать первую победу в сезоне на «Борисов-арене». Красивым дальним ударом победный мяч забил Вилум Виллумссон – 3:2. БАТЭ догнал минское «Динамо» в турнирной таблице. У команд теперь по 20 очков. У лидера – солигорского «Шахтёра» – 27 баллов.
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В чемпионате Беларуси по футболу сыгран центральный матч 9-го тура. БАТЭ дома обыграл брестский «Рух». Команды выдали драматичную встречу. Дважды по ходу матча...
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