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Белорусский фермер открыл контактный мини-зоопарк под Минском. Вам точно захочется там побывать!
Источник материала: ОНТ
Экзотический зоопарк на собственном огороде – так начиналась история необычной агроусадьбы, которая сегодня принимает гостей в деревне Подгай недалеко от столицы. На подворье можно погулять вместе с верблюдом, ламой, пони или волком. Сколько человек помогают фермеру по хозяйству и насколько затратно ухаживать за зверинцем?
Ангела Меркель, Шакира, Виагра и Меладзе – все они не политики и не звёзды эстрады. Хотя всё же звёзды – зоотерапии.
В прошлом начальник автобазы, Юрий Карпилович давно занимался разведением шетлендских пони – кстати, единственный в нашей стране. Но зоопарк стал пополняться: альпака, лошади, зубры, говорящий ворон, павлины, кролики… И хозяин решил, что таким зверинцем можно не только радовать гостей, но и на жизнь зарабатывать.
Бизнес семейный, а главная помощница – младшая дочь Лера. В 9 лет она уже дрессирует собак, ухаживает и катает на пони, да и сама прекрасно держится в седле.
Второй помощник – сын Алексей, он работает на кассе каждые выходные, в свободное от школы время. А вот вакансия Бабы-яги пока свободна. Хотя избушка есть и печка прилагается. Артисты цирка последнее время дают здесь представление, такая успешная кооперация как минимум на время пандемии.
Но, как говорится, не зоопарком единым животные сыты. На своей земле Юрий собирает урожай в 100 тонн пшеницы, в половину меньше – овса. Для себя много, поэтому продаёт в Минский зоопарк, а это уже вторая коллаборация агрохозяйства.
Сейчас в зоопарке около 40 видов животных. Мечта хозяина – тигр – буквально неделю назад приехал из Чечни и ещё обживается. Волками вряд ли удивишь белорусского посетителя.
А вот ламы – одни из немногих, кого человек может обнимать, не опасаясь за свою жизнь. Эти милые пушистые создания поднимут настроение кому угодно.
На трёх гектарах агроусадьбы нашлось место и истории – коллекция раритетных сельскохозяйственных приспособлений, многие со времён графов Чапских.
Хозяин уверен: агроусадьба – бизнес, который строится на абсолютном доверии и радушии, не разовый. Вложил деньги и душу однажды – и приехавший турист, без сомнения, вернется снова.
В планах Юрия сделать больше развлечений и повысить качество обслуживания. А новая мечта – привезти и поселить льва на белорусских просторах.
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Экзотический зоопарк на собственном огороде – так начиналась история необычной агроусадьбы, которая сегодня принимает гостей в деревне Подгай недалеко от...
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