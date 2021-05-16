Белорусский фермер открыл контактный мини-зоопарк под Минском. Вам точно захочется там побывать!

Источник материала: ОНТ

Экзотический зоопарк на собственном огороде – так начиналась история необычной агроусадьбы, которая сегодня принимает гостей в деревне Подгай недалеко от столицы. На подворье можно погулять вместе с верблюдом, ламой, пони или волком. Сколько человек помогают фермеру по хозяйству и насколько затратно ухаживать за зверинцем?

Ангела Меркель, Шакира, Виагра и Меладзе – все они не политики и не звёзды эстрады. Хотя всё же звёзды – зоотерапии.

В прошлом начальник автобазы, Юрий Карпилович давно занимался разведением шетлендских пони – кстати, единственный в нашей стране. Но зоопарк стал пополняться: альпака, лошади, зубры, говорящий ворон, павлины, кролики… И хозяин решил, что таким зверинцем можно не только радовать гостей, но и на жизнь зарабатывать.

Юрий Карпилович: «Мы существуем всего лишь полгода, и про нас еще не очень знают. Очень затратно. Вроде бы о нас немного узнают, набираем силу. Но приятно, когда приходят посетители и говорят спасибо».

Бизнес семейный, а главная помощница – младшая дочь Лера. В 9 лет она уже дрессирует собак, ухаживает и катает на пони, да и сама прекрасно держится в седле.

Второй помощник – сын Алексей, он работает на кассе каждые выходные, в свободное от школы время. А вот вакансия Бабы-яги пока свободна. Хотя избушка есть и печка прилагается. Артисты цирка последнее время дают здесь представление, такая успешная кооперация как минимум на время пандемии.

Юрий Карпилович: «В прошлые выходные на площадке, где у нас можно покататься на лошадях, на осле, с ламами пообниматься, сделали танцевальное шоу верблюдов. А на следующие выходные буду договариваться с цирковыми, опять сделаем шоу: наши верблюды будут танцевать, может, подтянутся какие жонглёры и клоуны».

Но, как говорится, не зоопарком единым животные сыты. На своей земле Юрий собирает урожай в 100 тонн пшеницы, в половину меньше – овса. Для себя много, поэтому продаёт в Минский зоопарк, а это уже вторая коллаборация агрохозяйства.

Сейчас в зоопарке около 40 видов животных. Мечта хозяина – тигр – буквально неделю назад приехал из Чечни и ещё обживается. Волками вряд ли удивишь белорусского посетителя.

А вот ламы – одни из немногих, кого человек может обнимать, не опасаясь за свою жизнь. Эти милые пушистые создания поднимут настроение кому угодно.

На трёх гектарах агроусадьбы нашлось место и истории – коллекция раритетных сельскохозяйственных приспособлений, многие со времён графов Чапских.

Хозяин уверен: агроусадьба – бизнес, который строится на абсолютном доверии и радушии, не разовый. Вложил деньги и душу однажды – и приехавший турист, без сомнения, вернется снова.

В планах Юрия сделать больше развлечений и повысить качество обслуживания. А новая мечта – привезти и поселить льва на белорусских просторах.

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