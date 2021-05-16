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Большинство иностранных авиакомпаний отменили рейсы в Израиль из соображений безопасности

16.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Большинство иностранных авиакомпаний отменили рейсы в Израиль из соображений безопасности

Большинство иностранных авиакомпаний, которые выполняют рейс в Израиль, отменили полеты в государство по соображениям безопасности. Одними из последних приостановили вылеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

Что касается белорусского авиаперевозчика, то компания «Белавиа» в середине недели приняла решение о переносе вечернего рейса с четверга на утро пятницы из-за боевых действий на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Дополнительных уведомлений о переносе или отмене рейсов из Минска в Тель-Авив на сайте компании не было. Следующий рейс из Минска в Тель-Авив по расписанию 18 мая. Состоится он, будет перенесен или отменен – решение об этом будет приниматься позже, сообщили в авиакомпании. Исходя из обстановки в регионе. 

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Теги: Минск
 
 
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Большинство иностранных авиакомпаний, которые выполняют рейс в Израиль, отменили полеты в государство по соображениям безопасности. Одними из последних...
 
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