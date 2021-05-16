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«Я свободен!»: дерзкий побег пса из вольера рассмешил соцсети

16.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я свободен!»: дерзкий побег пса из вольера рассмешил соцсети

Хозяева собак, живущие в частных домах, зачастую обустраивают небольшие вольеры для своих собак, чтобы последние не могли убежать и случайно потеряться. Однако не для всех собак вольер является препятствием. Об этом пишет портал «Ридус».

Доказательство – видео хозяйки одного такого пса, которое довольно быстро стало вирусным. На кадрах можно увидеть, как питомец с поразительной ловкостью забирается по сетке вольера, после чего, несмотря на протесты хозяйки, спрыгивает вниз.

Дерзость пса рассмешила пользователей Сети, которые, впрочем, понадеялись на то, что пес не потеряется.

Фото: «Ридус»

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Хозяева собак, живущие в частных домах, зачастую обустраивают небольшие вольеры для своих собак, чтобы последние не могли убежать и случайно потеряться. Однако не...
 
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