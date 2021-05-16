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Волна протестов против действий Израиля прокатилась по европейским городам

16.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волна протестов против действий Израиля прокатилась по европейским городам

По европейским столицам и городам между тем прокатилась волна протестов против действий Израиля. Так, в Париже полиция, чтобы разогнать протестующих, применила водометы и слезоточивый газ. 

В столице Франции акция не была санкционирована. Власти опасались, что это приведет к беспорядкам и насилию, как это было в 2014 году. А потому у полиции была санкция действовать жестко на упреждение. 44 человека были арестованы.

В Германии также не обошлось без столкновений с полицией. Наиболее острое противостояние зафиксировано в Кельне и Берлине. Здесь же одновременно прошли и произраильские акции. 

В Греции полиция также задействовала слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать людей в Афинах. Сотни людей с палестинскими флагами и лозунгами «Свободу Палестине» прошли маршем к посольству Израиля, которое было взято под усиленную охрану. В целом марши против военной операции Израиля эхом прокатились по всему миру – от Багдада до Сиднея. 

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По европейским столицам и городам между тем прокатилась волна протестов против действий Израиля. Так, в Париже полиция, чтобы разогнать протестующих, применила...
 
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