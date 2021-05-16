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Автобус наехал на препятствие в Минске. Пострадал пассажир
Источник материала: ОНТ
Пассажир одного из столичных автобусов пострадал из-за того, что транспорт наехал на препятствие. Об этом
ДТП произошло 16 мая около 8 часов 40 минут. Автобус двигался по пр. Машерова со стороны пр. Победителей в направлении ул. Кропоткина. При пересечении трамвайных путей автобус наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна. Плитка повредила салон автобуса, задев одного из пассажиров – мужчину 1965 года рождения. В результате мужчина был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.
По факту происшествия проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Пассажир одного из столичных автобусов пострадал из-за того, что транспорт наехал на препятствие. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП...
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