Фотофакт. Как белорусы покорили вершины Саксонской Швейцарии

Источник материала: Салiдарнасць

Наши соотечественники из нескольких немецких городов собрались в горах под бело-красно-белыми флагами.





Тут и далее фото Informationsstelle Belarus 2021





Белорусы, живущие в Германии, собрались вместе в горах для фотосессии с бело-красно-белыми флагами.

Вот как это событие описывает белоруска Анна Астапенко-Аппельт из Дрездена: «Сегодня это было очень спонтанно и красиво! Дрезден, Лейпциг и Цвиккау были там! Душевные и невероятные белорусы покорили вершины Саксонской Швейцарии, чтобы над ней развевался наш флаг».