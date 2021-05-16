Праздник косплея и не только. Посмотрите, как прошел яркий UniCon & Game Expo

Источник материала: Onliner

В минском Футбольном манеже на три дня устроили косплей на максималках — там провели фестиваль UniСon & Game Expo Minsk. Это место сбора геймеров, поклонников фантастики и комиксов, любителей настольных игр, косплея. Посмотрели, как это выглядело, и даем фоторепортаж.

В этом году на UniCon & GameExpo обещали стенды фантастических вселенных, созданные фанатами, конкурс косплея, бесплатные игротеки для всех желающих поиграть в новинки настольных игр, турниры и состязания по киберспортивным дисциплинам, настолкам, консольным играм.















Еще из интересного — мастер-классы, презентации, встречи с актерами, писателями-фантастами, художниками комиксов и другими интересными людьми.

















«Фотографироваться можно и нужно», — замечали организаторы.











































