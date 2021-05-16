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В Генштабе не исключают, что НАТО отрабатывает варианты авиаударов по Беларуси и России

16.05.2021 21:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Король сегодня в эфире СТВ сообщил, что НАТО может отрабатывать варианты нанесения авиаударов как по Беларуси, так и по России.

По данным первого замначальника Генштаба, еженедельно фиксируется более 30 полетов различной разведывательной авиации стран НАТО.

— К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, а именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов, — сказал Игорь Король. — И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации.

Он также упомянул о втором в апреле случае нарушения Польшей госграницы Беларуси в воздушном пространстве. Тогда в Польше объяснили, что это было непреднамеренно.

— Про первый случай они вообще молчат до сих пор, никак не комментируют. Но проводя исторические параллели, мы знаем и про «случайные» полеты накануне Великой Отечественной войны. По большому счету этими полетами проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие, — считает Игорь Король, — потому что любая агрессия начинается прежде всего с массированного применения авиации. Это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы.

 
 
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Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Король сегодня в эфире СТВ сообщил, что НАТО может отрабатывать...
 
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