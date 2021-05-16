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Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало награждены немецкой премией им. Копелева

16.05.2021 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

16 мая в онлайн-формате прошла церемония награждения немецкой Премией за мир и права человека имени Льва Копелева, которая в этом году присуждена Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало.

Колесникову представляла ее сестра Татьяна Хомич.

Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало награждены немецкой премией им. Копелева

«Своей решимостью и мужеством они запустили демократическое движение, охватившее всю Беларусь», — отметил премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия, глава правящей в ФРГ партии «ХДС» Армин Лашет.

«Это огромная честь для Марии и всего белорусского народа, — заявила Татьяна Хомич. — Большое спасибо за то, что вы поддерживаете нас в нашей борьбе за свободу, справедливость, наши права. Тысячи белорусов прошли через тюрьмы, сотни людей были избиты, каждый день политзаключенного — это пытка. Белорусов лишают свободы, но они не могут лишить белорусов воли».

Премия учреждена в 2001 году Форумом имени Льва Копелева (1912, Киев — 1997, Кельн) — литературоведа, диссидента и правозащитника, который в 1981 году был лишен советского гражданства «за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР».

 

 

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16 мая в онлайн-формате прошла церемония награждения немецкой Премией за мир и права человека имени Льва Копелева, которая в этом году
 
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