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Генпрокуратура хочет привлечь участников литовских батальонов СС и Армии Крайовой к ответственности за геноцид белорусов

16.05.2021 22:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сегодня в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В частности, он сообщил, что Беларусь намерена привлечь еще живых участников литовских батальонов СС и Армии Крайовой к ответственности по этому уголовному делу.

По его словам, «установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов».

— В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Крайовой. Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами (а они еще живы, нам известно их место жительства) процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде, — пояснил Андрей Швед.

Он также рассказал, что Генпрокуратура планирует представить в международные трибуналы доказательства, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время ВОВ.

Андрей Швед предположил, что по итогам расследования уголовного дела о геноциде официальные данные о количестве убитых в Беларуси во время ВОВ будут значительно выше.

Генпрокуратура хочет привлечь участников литовских батальонов СС и Армии Крайовой к ответственности за геноцид белорусов

— Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и по архивным данным предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше. И количество жертв значительно превышает архивные сведения и другие источники, которые получены от наших граждан. Сегодня мы располагаем данными о сотнях ранее неизвестных мест массового уничтожения населения либо малоизученных, — сказал Андрей Швед.

 
 
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Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сегодня в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского...
 
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