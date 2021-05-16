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Культовые американские актеры снимутся вместе впервые за 27 лет

17.05.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актеры Джон Траволта и Брюс Уиллис впервые за 27 лет снимутся вместе. Предыдущей лентой, в которой они оба принимали участие, была «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Об этом сообщает Deadline.


Лента, в которой снимутся актеры, будет называться «Райский город». Происходящее на Гавайях расскажет о наемном убийце Райане (роль Уиллиса). Тому придется вернуться на острова, чтобы отомстить главе местной банды (роль Траволты) за убийство отца.

Deadline пишет, что по стилю фильм будет похож на «Полицию Майами: Отдел нравов» 2006 года, снятый Майклом Манном.

Режиссером «Райского города» будет Чак Расселл, который снял «Маску» с Джимом Керри. Съемки нового проекта стартуют на следующей неделе. Когда фильм выйдет, пока не сообщается.

Джон Траволта и Брюс Уиллис в последний раз вместе снимались у Квентина Тарантино в «Криминальном чтиве» в девяностых годах прошлого века. Траволта играл киллера Винсента Вега, а Уиллис — боксера Бутча Куллиджа.

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Актеры Джон Траволта и Брюс Уиллис впервые за 27 лет снимутся вместе. Предыдущей лентой, в которой они оба принимали участие, была «Криминальное чтиво» Квентина...
 
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