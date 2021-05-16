Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на понедельник 17 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на понедельник на 17 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер. Во второй половине дня на большей части республики, особенно по востоку страны, пройдут грозы, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Возможен град. При этом в некоторых районах воздух местами может прогреться до +24°C.

В Минске ухудшение погоды ожидается с 16:00 – временами небольшой дождь, возможна гроза. Ночью и утром местами по городу и в окрестностях слабый туман.

МЧС при сильном ветре рекомендует закрыть все окна, убрать с балконов все, что может выпасть. На улице лучше обходить шаткие строения и большие деревья, а также не парковать поблизости них автомобили.

Похожая погода была в первый понедельник месяца, 3 мая. А ранее климатологи отмечали, что такой холодной весны в Беларуси не было уже 16 лет.