Очереди на границе растут: выезда ждут более 1,5 тысячи фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Очереди в пунктах пропуска на границах Беларуси в течение воскресенья выросли на треть, свидетельствуют онлайн-данные Государственного пограничного комитета республики.

По состоянию на вечер 16 мая количество большегрузов, застрявших на границе, превысило 1580, тогда как утром было около тысячи .

Больше всего машин – на литовском направлении: в "Видзах" – более 90, в "Котловке" – свыше 210, в "Каменном Логе" – более 300, в "Бенякони" – свыше 180, в "Привалке" – более 170.

На выезд в Латвию тоже очереди: в "Григоровщине" и "Урбанах" в общей сложности стоят более 270 большегрузов.

Выезда в Польшу в пункте пропуска "Брузги" ждут более 200 машин, в "Берестовице" – свыше 90, в "Козловичах" – более 70.