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Очереди на границе растут: выезда ждут более 1,5 тысячи фур

17.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Очереди в пунктах пропуска на границах Беларуси в течение воскресенья выросли на треть, свидетельствуют онлайн-данные Государственного пограничного комитета республики.

По состоянию на вечер 16 мая количество большегрузов, застрявших на границе, превысило 1580, тогда как утром было около тысячи.

Больше всего машин – на литовском направлении: в "Видзах" – более 90, в "Котловке" – свыше 210, в "Каменном Логе" – более 300, в "Бенякони" – свыше 180, в "Привалке" – более 170.

На выезд в Латвию тоже очереди: в "Григоровщине" и "Урбанах" в общей сложности стоят более 270 большегрузов.

Выезда в Польшу в пункте пропуска "Брузги" ждут более 200 машин, в "Берестовице" – свыше 90, в "Козловичах" – более 70.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно в "лидерах" по количеству большегрузов – пункт пропуска "Каменный Лог", там стоят более 300 машин.
 
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