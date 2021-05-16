ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генштаб: авиация НАТО отрабатывает удары по Беларуси

17.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Стратегическая бомбардировочная авиация НАТО в ходе полетов, вероятно, отрабатывает варианты нанесения ударов по Беларуси и России, заявил в эфире телеканала СТВ первый замначальника Генштаба Вооруженных Сил республики Игорь Король.

© AP / Mindaugas Kulbis
Страны НАТО совершенствуют свою инфраструктуру у границ Беларуси – Генштаб

По его словам, еженедельно Минобороны страны фиксирует более 30 полетов техники стран альянса у границ Беларуси.

"Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", – подчеркнул Король.

Он отметил, что стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершено девять таких полетов по территории стран-соседок. Король с большой долей вероятности предположил, что в ходе этих полетов отрабатываются варианты нанесения ударов по Беларуси и России.

О нарушениях воздушного пространства

Представитель Минобороны обратил внимание на неоднократные факты нарушения воздушных границ Беларуси, указав на то, что случайностей в таких ситуациях не бывает.

"По большому счету, этими полетами проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие", – считает Король.

Любая агрессия начинается именно с массированного применения авиации, заявил он.

"Это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы", – резюмировал первый заместитель начальника Генштаба.

Совместный ответ Беларуси и России

Представитель Генштаба рассказал, что страна готова противостоять вызовам и угрозам со стороны НАТО. Он отметил, что создана региональная группировка войск. В основе ее – Вооруженные Силы Республики Беларусь и 1-я гвардейская танковая армия Вооруженных Сил Российской Федерации.

"В этом году значительно увеличилось количество мероприятий совместной подготовки, как к нам приезжают военнослужащие Российской Федерации, мы проводим здесь совместные тренировки, так и наши целые подразделения выезжают на территорию РФ, где принимают участие в учениях", – сообщил Король.

Он добавил, что сейчас функционирует Единая система противовоздушной обороны, которой руководит командующий военно-воздушными силами, войсками ПВО Беларуси.

"Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо", – подчеркнул Король.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еженедельно Минобороны страны фиксирует более 30 полетов техники стран альянса у границ Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник косплея и не только. Посмотрите, как прошел яркий UniCon & Game Expo
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by