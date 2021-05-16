Генштаб: авиация НАТО отрабатывает удары по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Стратегическая бомбардировочная авиация НАТО в ходе полетов, вероятно, отрабатывает варианты нанесения ударов по Беларуси и России, заявил в эфире телеканала СТВ первый замначальника Генштаба Вооруженных Сил республики Игорь Король.

По его словам, еженедельно Минобороны страны фиксирует более 30 полетов техники стран альянса у границ Беларуси.

"Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", – подчеркнул Король.

Он отметил, что стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершено девять таких полетов по территории стран-соседок. Король с большой долей вероятности предположил, что в ходе этих полетов отрабатываются варианты нанесения ударов по Беларуси и России.

О нарушениях воздушного пространства

Представитель Минобороны обратил внимание на неоднократные факты нарушения воздушных границ Беларуси, указав на то, что случайностей в таких ситуациях не бывает.

"По большому счету, этими полетами проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие", – считает Король.

Любая агрессия начинается именно с массированного применения авиации, заявил он.

"Это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы", – резюмировал первый заместитель начальника Генштаба.

Совместный ответ Беларуси и России

Представитель Генштаба рассказал, что страна готова противостоять вызовам и угрозам со стороны НАТО. Он отметил, что создана региональная группировка войск. В основе ее – Вооруженные Силы Республики Беларусь и 1-я гвардейская танковая армия Вооруженных Сил Российской Федерации.

"В этом году значительно увеличилось количество мероприятий совместной подготовки, как к нам приезжают военнослужащие Российской Федерации, мы проводим здесь совместные тренировки, так и наши целые подразделения выезжают на территорию РФ, где принимают участие в учениях", – сообщил Король.

Он добавил, что сейчас функционирует Единая система противовоздушной обороны, которой руководит командующий военно-воздушными силами, войсками ПВО Беларуси.

"Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо", – подчеркнул Король.

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