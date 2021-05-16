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Трибуна синагоги рухнула в Израиле, пострадали десятки человек – видео
17.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел вечером в воскресенье 16 мая, в результате десятки человек получили травмы, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
По информации службы скорой помощи, из синагоги в больницы были доставлены 167 человек, состояние пятерых оценивается как тяжелое.
По данным медиков, два человека погибли - одному было 12 лет, второму - 40.
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Трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, обрушилась в израильском поселении Гиват-Зеэв. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.
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