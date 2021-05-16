Трибуна синагоги рухнула в Израиле, пострадали десятки человек – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел вечером в воскресенье 16 мая, в результате десятки человек получили травмы, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По информации службы скорой помощи, из синагоги в больницы были доставлены 167 человек, состояние пятерых оценивается как тяжелое.

По данным медиков, два человека погибли - одному было 12 лет, второму - 40.