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Удары по Газе: жертвами атаки по жилому району стали более 20 человек – видео

17.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вооруженный конфликт длится шестой день, столкновения распространились и на Западный берег реки Иордан.

Жертвами этого авиаудара стали 26 палестинцев. Кроме того, ВВС Израиля полностью уничтожили здание министерства труда в палестинском анклаве. Истребитель нанес удар и по дому командира батальона "Джабалия" ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая, когда из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме были выселены несколько палестинских семей. Начались массовые беспорядки, которые подавляла полиция Израиля.

Митинги сменились ракетными обстрелами. По последним данным, из сектора Газа по израильской территории было выпущено почти три тысячи ракет. Большинство из них сбила система обороны "Железный купол".

Жертвами конфликта в Израиле стали восемь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. От ударов ЦАХАЛ по территории Газы погибли не менее 200 палестинцев, более 5 тысяч пострадали. При этом были уничтожены несколько боевиков ХАМАС, склады с оружием, ракетные установки.

 
 
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Израильская армия продолжает воздушные удары по сектору Газа, а боевики ХАМАС в ответ выпускают ракеты по израильской территории. Смотрите видео последствий...
 
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