Дело Медведчука – тема №1 в Украине. В чем обвиняют политика? Комментарий эксперта

Источник материала: ОНТ

Насколько важно сохранить твердость фундамента государства и его институтов, можно проследить на примере других стран. США прошли через максимально спорные выборы. Где голосовали мертвецы. Где были потеряны тысячи голосов. Где без зазрения совести заставили замолчать Трампа, забанив его в Сети и сделав немым на телевидении. И где не обошлось без крови во время штурма Капитолия – оплота демократии. А потому легитимность победителя Байдена то и дело ставится под сомнение. На этот раз выступили люди в форме.





124 генерала США в отставки сомневаются в психическом и физическом здоровье президента Байдена. Публичных примеров для этого немало: то на трапе оступился, то фамилию министра обороны забыл. Как итог – в открытом письме генералы призвали нацию не игнорировать состояние Главнокомандующего вооруженными силами США. Ведь он должен в полной мере осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью. Отставные военные призывают провести в США честные выборы, отражающие волю народа, иначе США будут потеряны. Досталось и ФБР с Верховным судом – ведомства обвинили в отказе реагировать на нарушения, которых было с лихвой на выборах-2020.

Время безвластия наступило в Армении. Парламент страны во второй раз не избрал премьер-министра. Депутаты не стали голосовать за Никола Пашиняна. Тем самым законодательный орган был распущен силой закона. В Армении, как ожидается, 20 июня должны пройти новые выборы в парламент.

В Киеве у Офиса президента прошла акция, как будто из 90-х. Зеленскому напомнили про звук от стука касок о тротуар. Шахтеры требовали погасить долги, улучшить условия труда и остановить разрушительные процессы в отрасли. По данным профсоюзов, зарплатный долг достиг более 53 миллионов долларов. И после угрозы организовать всеукраинскую забастовку власти часть денег выделили.

А в конце недели темой №1 в Украине стало дело Медведчука. Лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвиняют в финансировании терроризма, а также по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Прокуроры требовали взять Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов долларов. Сам политик отметил, что таких денег у него нет, а выдвинутые обвинения он считает политически мотивированными и бездоказательными. В итоге суд в Киеве отказал во взятии Медведчука под стражу. Его отправили под домашний арест. И все это происходит на фоне обысков в Администрации украинской столицы. Глава киевской администрации Виталий Кличко такие действия назвал подавлением местного самоуправления. И давлением на себя лично. Кстати, и многие политологи считают, что Зеленский развязал войну против всех и активно устраняет конкурентов на политическом поле.

Мы связались с историком и политологом Константином Бондаренко, чтобы подробнее разобраться, что же скрывается за этими событиями.

– Почему именно Медведчук попал под прицел и удар власти, ведь и телеканалы, которые Зеленский закрыл, были связаны с лидером платформы «За жизнь»?

Константин Бондаренко, политолог (Украина): «Медведчук – очень удобная мишень для избиения. Медведчук – близкий товарищ Порошенко. Несмотря на то, что они политические антиподы, они всегда рядом. Это шах против Порошенко. Он понимает, что он следующий. Зеленский посылает сигнал: я готов говорить с Путиным, но без посредников даже в виде кума Путина».

– А что касается обысков в киевской администрации, здесь, очевидно, виден удар по другому политику – лидеру партии «УДАР» Кличко. Так ли это?

Константин Бондаренко, политолог (Украина): «Это ответка Кличко, который развернул президентскую кампанию. Блинкен лично встречался только с Кличко. Но город желает лучшего – дороги, фасады, инфраструктура. Все это не выдерживает критики».

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