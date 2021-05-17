Онлайн-гипермаркет «Е-доставка»: выгодные цены и широкий ассортимент товаров

Источник материала: ОНТ

В онлайн-гипермаркете «Е-доставка» решили пойти навстречу покупателю. И следят, чтобы цены были ниже, чем у конкурентов, в среднем на 30%. В итоге выигрывают все. В первую очередь – покупатель, который экономит и к которому заказы привозят домой, а во вторую очередь – сервис, который получает новых клиентов.





Чтобы быть победителем на рынке, надо во всём быть первым. И предлагать выгодные цены. Изучая предложения продавцов, покупатель наверняка выберет лучшее. Тем более что в век цифровых технологий цены легко отслеживать и сравнивать. Результат экономии опытные хозяева тоже могут легко посчитать.

Татьяна Казакова живёт на окраине Заславля. К её дому нет дороги – тропинка. Многодетная мама, а в семье мал мала меньше – ждёт сразу несколько пакетов с продуктами.

Татьяна Казакова: «Так как у меня маленькие детки, всегда покупаю фрукты, которыми очень довольна. Молочные продукты беру, йогурты. Мальчиков балую булочками. Очень вкусная выпечка».

И детское питание.

Татьяна Казакова: «Очень высокий ассортимент, чем всегда довольна. Выбора в любой категории достаточно. Как деткам, так и взрослым».

Всегда отмечает, когда на товары снижают цены. Да, такое возможно. В «Е-доставке».

Татьяна Казакова: «В "Е-доставке" всегда приходит СМС, что снижены цены. Некоторые продукты в чеке стали дешевле, чем были в прошлый раз. Заметно. Подсолнечное масло, подгузники, крупы».

В районе, где живёт Мария Лесникова, вообще нет магазина. Пенсионерке неудобно добираться в соседние, чтобы купить необходимое. Поэтому «Е-доставка» – очевидный выбор. Мария Лесникова научилась заказывать товары, используя свой смартфон.

Мария Лесникова: «Что найду в интернете, то и беру. Дочка сделала. Раньше она заказывала, теперь – я. Очень удобно, особенно для нас. Люди немолодые, ноги больные. Особенно зимой».

Мария Лесникова заметила, что продукты существенно подешевели. И стало выгоднее даже, чем если самому пойти в магазины сети.

Татьяна Гайдук делает в квартире ремонт. И в «Е-доставке» покупает бытовую технику. Первое – удобно, а второе – выгодно.

Татьяна Гайдук: «"Е-доставкой" регулярно пользуюсь. Продукты покупаю. Появился раздел "Бытовая техника". Обнаружила для себя приятные цены. Приобрела варочную поверхность и посудомоечную машину. Вначале была посудомоечная машина, которая была процентов на 30 дешевле, чем у других продавцов. После этого получила промокод 5% от стоимости покупки, который потратила на приобретение варочной поверхности. В сравнении с другими магазинами я сэкономила рублей 400».

Крупные торговые сети всегда выигрывают у мелких частников, предлагая товары по более низким ценам. Прежде всего, за счёт объёмов и возможности играть с поставщиками на понижение. Но в разных сетях один и тот же товар тоже может существенно отличаться в цене. По данным онлайн-сервиса сравнения цен INFOPRICE.BY, цены в онлайн-гипермаркете «Е-доставка» в среднем на 30% ниже, чем в других крупных магазинах. Касается всего: от продуктов питания до электроники и бытовой техники (да, привезут и её). Особенно сильно выигрывают цены на кофе, чай, шоколад и конфеты, макароны, крупы, растительные масла, муку, подгузники для детей и корма для животных. Например, по данным сайта INFOPRICE.BY, за подгузники в других магазинах можно переплатить до 46% по сравнению с «Е-доставкой». А разница в цене на корм для домашних животных достигает 42%!

Снижены цены в «Е-доставке» на овощи, молочную продукцию, колбасы и мясные изделия, фарш, рыбу и морепродукты. При этом выбор на сайте e-dostavka.by гораздо больше, чем в любом гипермаркете – более 120 тысяч наименований. Внимание к отечественным товарам – продукции белорусских производителей. «Е-доставку» выбирают все. Это реальный способ существенно сэкономить. Тем более при сумме заказа от 60 рублей покупки доставят бесплатно. В интернете покупать выгоднее, и это мировой тренд, от которого Беларусь не отстает. Цены для покупателя снижаются за счет оптимизации расходов торговли. И пример новых тенденций рынка, который уже успели оценить покупатели, – работа онлайн-гипермаркета «Е-доставка», в котором можно купить всё и по-настоящему выгодно.

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