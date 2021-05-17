Экопродукты в Беларуси. Кто их производит, насколько это сложно и выгодно ли? Узнали у фермеров

Источник материала: ОНТ

Буквально сегодня наши аграрии практически полностью завершили сев яровых зерновых и зернобобовых культур с кукурузой, гречкой и просом. На этом посевная не закончилась – нужно управиться с остальными яровыми культурами, рапсом, льном, однолетними травами. Весна в этом году запоздала, но всё равно будем рассчитывать на весомый урожай. Динамика обнадёживает, особенно, если взглянуть на экспорт. В 2019 году Беларусь отправила за рубеж аграрной продукции на $5,5 млрд. В прошлом году преодолена отметка в $5,8 млрд. За первый квартал этого года взят уровень в $1,5 млрд. Нашу продукцию покупали в 88 странах мира. Так что заветная отметка в 6 миллиардов вполне по плечу. А прогноз на 2025 год – и вовсе $7 млрд. И вклад в общий республиканский каравай вносят не только крупные агрохолдинги или сельхозкооперативы.





Фермеры. На начало года в стране работают три тысячи крестьянских и фермерских хозяйств. И с каждым годом это количество увеличивается – земля кормит. И земли берут больше. Если 15 лет назад на одно хозяйство приходилось 67,5 гектаров, то сегодня – почти 100. Но эти цифры – производство. Другое дело – реализация, скажет вам фермер. Повезло вырастить, так это ещё продать нужно. А вот тут и подстерегают сложности. Не все торговые сети рады фермерской продукции, хотя в последнее время ситуация исправляется. Не все хозяйства могут потянуть свой магазин, да и профиль у них другой – выращивать. И с местами на рынках не везде получается. Тупик?

Несколько лет назад задачу «создать именно фермерский рынок с предоставлением всем желающим возможности торговать своей продукцией» поставил Президент. В Минском районе такой появился. Возведённый на новом месте, с торговыми рядами и товарами. Теми самыми фермерскими, «эко», а ещё, как говорят в регионах, – «свойскими». Да, хорошо, когда есть не только домик в деревне, но и своё, родное. Мясо и молоко, овощи и фрукты – выращенное рядом. И хорошо, когда есть излишки, которые можно продать.

Фермером Владимир Гуркин стал 14 лет назад. Тогда удивил многих – начал разводить страусов. Но экзотика не подкачала – ферма стала приносить деньги, а ещё превратилась в достопримечательность. Позже здесь открыли агроусадьбу. Сегодня на 185 гектарах – овцы, кони, свиньи. Но агротуризм – не профиль, главные доходы как раз от того, что получилось вырастить. Даже если это и экзотика.

Владимир Гуркин, фермер: «Фермерское – заведомо экологический вид продукции, естественно, мы никакие антибиотики для роста не добавляем. Растут, травку едят, а травка растет естественным способом тоже без химикатов. Те, кто приезжают, видят это и охотно покупают».

Здоровый образ жизни, или ЗОЖ, бьет все рекорды популярности. Продукты «эко» – в спросе. Но на полках магазинов не всегда их найдешь. Выручают бабушки с натуральным продуктом, «свойским», что называется. Или сами ждут возле автодорог. Или выставляют ассортимент просто на табуреточке.

Одно из самых популярных, таких вот «домашних» мест – деревня Красное по трассе Минск – Молодечно. В ассортименте Людмилы Шилович – продукты со своего подворья. Сало соленое, подкопчённое, деревенские яйца. А еще закатки на любой вкус. Всё исключительно натуральное. А главное, сделано с душой. Для близких. Но когда остаются излишки, помогают вот такие возможности.

За прилавками – одни пенсионеры. Говорят, деньги – хоть и хорошая прибавка к пенсии, но не главное. Рынок для них – отдушина. Ценна даже не возможность продать свой товар, а общение. Чтобы этой пользы было еще больше, говорят, побольше бы прилавков. В идеале, конечно, сделать экорынок в самой деревне, а не на окраине. Трасса оживлённая, ценителей чистой домашней продукции много. Цены у бабушек немного выше, чем в магазине. Но, говорят, это оправданно.

Какого качества в Беларуси агропродукция – уже весь мир знает. Натуральное, настоящее. И побольше бы таких мест! Вот и Президент несколько лет назад поручил у столицы построить экорынок, куда запросто может приехать фермер со своей продукцией и продать. А покупатель – приехать и выбрать. Пригодилась задолго строившаяся площадка в деревне Валерьяново.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я хотел видеть здесь фермерский рынок, где любой частник или не частник, неважно, есть продукт, есть товар, привез товар и продал. И это должно быть хорошим конкурентом нашей "Комаровки". Но вы должны были здесь взять качеством, чтобы любой человек приехал, купил здесь мясо, молочную продукцию, еще что-то и сказал: да, это объект XXI века. Вот какой был замысел».

И как не пройти по рядам и не пообщаться с фермерами. Без дегустации тоже не обошлось. Рынок всё-таки! Продавцы в начале немного теряются, но всё же рассказывают о своих товарах. Александр Лукашенко хоть и Глава государства, но ещё и покупатель. В товаре разбирается. Полтора часа Президент провёл на рынке. Всё это время торговый центр работал в обычном режиме. Посетителей никто не ограничивал. Для многих стало приятным сюрпризом увидеть возле соседнего прилавка Главу государства.

Производство экопродуктов – это больше чем бизнес. Здесь и экология, и здоровье тоже. Ведь мы – это то, что мы едим.

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