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Пожар в Будславском костеле: как храм выглядит после пожара и какие еще святыни Беларуси пережили подобное?

17.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в Будславском костеле: как храм выглядит после пожара и какие еще святыни Беларуси пережили подобное?

Утро вторника в агрогородке Будслав Мядельского района оказалось с запахом гари. Горел костёл. Сакральное место не только для местных прихожан, а для всей страны. Памятник архитектуры и истории. Один из трёх храмов в стране, носящих титул малой базилики, со святыней – Будславской иконой Божией Матери, одной из наиболее почитаемых. Сгорели кровля, перекрытия, повреждены своды. Причины пожара ещё предстоит выяснить, пока же начат сбор средств на восстановление храма. Увы, в этой жизни так случается, что и храмы горят. Казалось бы, их уже небо должно оберечь от таких напастей, но… И по всему миру. На память сразу приходит пожар, охвативший два года назад знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. Были и в белорусской истории подобные происшествия. 


Словно маяк, который указывает путь паломникам, он возвышается над красивым и равнинным Будславом. Его духовный свет с XVII века даёт надежду верующим, а его главную святыню – Будславскую икону Божией Матери – считают чудотворной и приходят к ней с молитвами о самом важном…

Официально то, что всё-таки стало причиной пожара 11 мая около восьми утра, сейчас устанавливают эксперты, а вот философские вопросы задаёт себе каждый, кто приходит сюда теперь. Когда в солнечный майский день крыша костёла оказалась охваченной огнём, многие заметили, что над ней кружили аисты. Трагическая красота момента словно давала надежду… Деревянные перекрытия под крышей сильно выгорели, но оперативная и аккуратная работа пожарных, быстрая реакция служителей и прихожан помогла сохранить всё, что было возможным. Своды храма устояли, а, значит, в его истории появилась трагическая страница, но она точно не станет последней.

К сожалению, стечение обстоятельств или неисправности, вызывающие пожар, не выбирают места, города или страны. Архитектурные ценности или святыни. В 2002 году, когда у огня отвоёвывали Несвижский замок, никто не знал, удастся ли его сохранить. Чудом внутри тогда практически не было ценных вещей, а после тушения здесь остались залитые водой вековые стены и полотна… Но белорусы вернули своё сокровище, основную часть средств на реконструкцию выделяло государство, специалисты кропотливо работали над тем, чтобы вернуть облик замка, и его двери снова были открыты. С тех пор около полумиллиона туристов со всего мира каждый год рассматривает наш дворцово-парковый комплекс, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Об этом пожаре практически в ночь накануне Рождества в 2013-м говорила вся страна. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Хотлянах, памятник деревянного зодчества, за несколько часов сгорела полностью. По чертежам XIX века буквально всем миром храм восстановили за четыре года, и эмоции в день открытия сложно передать словами.

11 ноября 2017

Протоиерей Виталий Лешкевич, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы: «Таких храмов уже нет на земле. И вот один человек приехал и воодушевил меня. Честно, я очень переживал. Но помолившись, попросив благословения Господа, Божьей Матери, начали свои труды».

Вот уже два года накануне католической Пасхи жизнь воскресает и внутри Нотр-Дама. За 12 часов в огне в апреле 2019-го в святыне обрушились шпиль и треть крыши. Но французы пообещали миру вернуть храм для молитв за пять лет. К этому лету собираются завершить работы по безопасности восстановленных конструкций и приступать к реставрации.  

Будславскому костёлу и всем, кто будет работать над его восстановлением, ещё предстоит пройти весь этот путь. Это первые кадры, которые удалось снять внутри после пожара. Ксёндз Дмитрий просит прощения, что встречает нас в рабочей форме, но сейчас технической работы слишком много. Во время пожара отсюда успели вынести все ценности. Теперь важно сделать всё возможное для оставшегося убранства внутри.

Дмитрий Дубовик, ксёндз Будславского костёла: «Переживали за алтарь, он деревянный, и сейчас переживаю, потому что его невозможно поднять над полом, он, наверное, будет тянуть в себя воду, много воды. Орган сверху находится в хорошем состоянии – то, что смогли накрыть, накрыли, ждём специалистов, чтобы поставить датчики влажности. Потому что одно дело – это было небольшое залитие во время тушения, а другое – сейчас он фактически на улице находится, потому что в куполе видно – ничего нет сверху».

В первые дни свою помощь предложили столько людей, что в Будславе не успевали ответить всем. Но самой необходимой была работа профессиональных промышленных альпинистов. Уже к концу недели крышу очистили от крупного мусора, а волонтёры помогли убрать территорию. 

Пожертвованиями собрано более 300 тысяч рублей. Президент Александр Лукашенко уже поручил рассказать ему о результатах экспертизы и помощи, которая будет необходима для восстановления.  

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо. Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Крышу восстановим, внутри приведем в порядок».

Сейчас о случившемся в Будславском костёле напоминают тревожное ограждение и обгоревшие своды. Пока нельзя сказать, сколько костёл будет закрыт для прихожан. Но каждый день вне зависимости от вероисповедания сюда приходят люди – помолчать, помолиться, подумать.

Трагедия случилась, но произошедшим святыня словно напомнила всем нам о чём-то очень важном. Столетиями сюда приезжали люди со своими молитвами, часто просили о чуде исцеления. И сейчас белорусы готовы на всё, чтобы, сколько бы ни потребовалось сил и времени, совершить своё чудо для храма. 

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Утро вторника в агрогородке Будслав Мядельского района оказалось с запахом гари. Горел костёл. Сакральное место не только для местных прихожан, а для всей страны....
 
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