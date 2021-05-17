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Угрозы расправы над детьми и травля в Сети: как наша страна борется с интернет-злом и кто такие «Каратели Беларуси»? Рубрика «Антифейк»
Источник материала: ОНТ
Молодое поколение чуть ли не живет в Интернете. В Сети у них – досуг, для многих работа и общение тоже там. Немудрено перепутать реальность и виртуальность. И забыть о невосполнимой ценности жизни – чужой и своей. Также для многих виртуальное пространство сродни туману, где можно раствориться, скрыть свою сущность, почувствовать безнаказанность. Ведь в политически горячие дни осени 2020-го на многих обрушились оскорбления и угрозы расправы в самых изощренных формах. Под этот поток попали и сотрудники милиции, и депутаты, и педагоги, и многие журналисты. И где здесь просто грязь, которую генерируют разгоряченные личности? А где предупреждение от невменяемых и, возможно, людей с шизофренией? Грань здесь, пожалуй, тонкая.
Работы у правоохранительных органов в эти дни хватало, чтобы сорвать с людей маски из ников и найти тех, кто прятался за профилями в соцсетях. Анонимность и безнаказанность в интернете – это фейк. Почему – об этом расскажем в нашей традиционной рубрике. И на примерах продемонстрируем, как из темных глубин интернета выводят на чистую воду. За слова надо отвечать. А за некоторые – ответственность уголовная.
Теперь нужен лишь доступ в Сеть. В цифровой век травля в интернете, угрозы и откровенные фейки – такая информация распространяется, словно вирус. И написать её может каждый. Однако за каждое слово, будь то печатное или электронное, отвечать придется. По закону. И если думаете, что можно остаться незамеченным, то это, разочаруем, тоже фейк. Установить автора сообщения – задача хоть и со звёздочкой, но вполне по силам. Пример – августовские события 2020 года.
Все сообщения – как по шаблону. Угрозы расправы над детьми, родными и близкими разместили в одной из экстремистских групп в «Телеграме». Потерпевший – декан одного из университетов и следователь Брестской области. Как итог: 3 года ограничения свободы для бравого интернетчика.
Оскорбительные сообщения прислали и председателю избирательной участковой комиссии. Автор сообщений, находясь под градусом, оклеветал, как оказалось, свою знакомую после расставания. И политика здесь ни при чем. Но и за эти слова пришлось отвечать. Один год лишения свободы.
Следующая цитата: «Ещё одна тварь, которая украла голоса людей на выборах». Ник – «Витас», комментарий в экстремистском телеграм-канале. Потерпевшая – заведующая детским садом. Автора поста задержали. Ограничение свободы. Кто-то ещё хочет попробовать?
Даже если кто-то уверен, что он глубоко законспирирован, поздравляем с заблуждением. Ведь идентифицировать нарушителей закона могут не только органы правопорядка. Их могут «слить» свои же соратники. Как, например, те, что планировали государственный переворот в Беларуси и физическое устранение Президента и должностных лиц высокого уровня. В одном из зумов они рассказали про таких же радикалов, как сами.
Этот телеграм-канал, который администрируют муж и жена, признан экстремистским. И цель переезда из США в Европу у них алчная – просто в Европе дают больше денег, чтобы подрывать Беларусь. Фамилия семьи, кстати, тоже известна белорусским спецслужбам.
И в реальном, и в виртуальном пространстве действуют те же законы, а каждый пользователь оставляет свой цифровой след. И никакой даркнет либо сервис по смене ip-адреса не помогут.
И Беларусь в борьбе с интернет-злом – не единственная в мире. В США, например, для доступа в интернет – будь то школы, университеты или библиотеки – принудительно введена система фильтрации контента: сайты с порнографией, экстремистские материалы. Предусмотрена и обязательная идентификация пользователей, когда правительство может на законных основаниях проверять почту и даже поисковые запросы. Со всей серьезностью относятся к интернету в Китае. Там правительство может заблокировать любой сайт, который, по их мнению, не соответствует национальным интересам страны. За мировыми тенденциями внимательно следит и Беларусь.
Так, несколько лет назад вели авторизацию пользователей общедоступного интернета. Да, подключиться к нему может каждый, но через смс-сообщение. В 2018 году изменения затронули и пользователей интернет-порталов.
Свобода – не вседозволенность. И находясь за милой или ужасной аватаркой, не стоит полагать, что угрозы в адрес другого человека позволят избежать наказания. Доступ к интернету есть, его никто не ограничивает. Под вниманием то, что в самом интернете. Пользоваться можно – нарушать нельзя! Иначе вся жизнь, не виртуальная, а реальная, может превратиться в один сплошной фейк.
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Угрозы расправы над детьми и травля в Сети: как наша страна борется с интернет-злом и кто такие «Каратели Беларуси»? Рубрика «Антифейк»
Молодое поколение чуть ли не живет в Интернете. В Сети у них – досуг, для многих работа и общение тоже там. Немудрено перепутать реальность и виртуальность. И забыть...
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