Угрозы расправы над детьми и травля в Сети: как наша страна борется с интернет-злом и кто такие «Каратели Беларуси»? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Молодое поколение чуть ли не живет в Интернете. В Сети у них – досуг, для многих работа и общение тоже там. Немудрено перепутать реальность и виртуальность. И забыть о невосполнимой ценности жизни – чужой и своей. Также для многих виртуальное пространство сродни туману, где можно раствориться, скрыть свою сущность, почувствовать безнаказанность. Ведь в политически горячие дни осени 2020-го на многих обрушились оскорбления и угрозы расправы в самых изощренных формах. Под этот поток попали и сотрудники милиции, и депутаты, и педагоги, и многие журналисты. И где здесь просто грязь, которую генерируют разгоряченные личности? А где предупреждение от невменяемых и, возможно, людей с шизофренией? Грань здесь, пожалуй, тонкая.





Работы у правоохранительных органов в эти дни хватало, чтобы сорвать с людей маски из ников и найти тех, кто прятался за профилями в соцсетях. Анонимность и безнаказанность в интернете – это фейк. Почему – об этом расскажем в нашей традиционной рубрике. И на примерах продемонстрируем, как из темных глубин интернета выводят на чистую воду. За слова надо отвечать. А за некоторые – ответственность уголовная.

Теперь нужен лишь доступ в Сеть. В цифровой век травля в интернете, угрозы и откровенные фейки – такая информация распространяется, словно вирус. И написать её может каждый. Однако за каждое слово, будь то печатное или электронное, отвечать придется. По закону. И если думаете, что можно остаться незамеченным, то это, разочаруем, тоже фейк. Установить автора сообщения – задача хоть и со звёздочкой, но вполне по силам. Пример – августовские события 2020 года.

Все сообщения – как по шаблону. Угрозы расправы над детьми, родными и близкими разместили в одной из экстремистских групп в «Телеграме». Потерпевший – декан одного из университетов и следователь Брестской области. Как итог: 3 года ограничения свободы для бравого интернетчика.

Оскорбительные сообщения прислали и председателю избирательной участковой комиссии. Автор сообщений, находясь под градусом, оклеветал, как оказалось, свою знакомую после расставания. И политика здесь ни при чем. Но и за эти слова пришлось отвечать. Один год лишения свободы.

Следующая цитата: «Ещё одна тварь, которая украла голоса людей на выборах». Ник – «Витас», комментарий в экстремистском телеграм-канале. Потерпевшая – заведующая детским садом. Автора поста задержали. Ограничение свободы. Кто-то ещё хочет попробовать?

Максим Свирид, начальник Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси: «У нас на территории республики во второй половине 2020 года – начале текущего зарегистрировано более тысячи преступлений данного вида. Это угрозы применения насилия, оскорбление представителей власти, представителей правоохранительных органов. Мы устанавливаем лица вне зависимости от того, находятся они за пределами Беларуси либо в нашей стране. В соответствии с действующим законодательством мы привлекаем к уголовной ответственности. Анонимность не дает возможности оставаться безнаказанными».

Даже если кто-то уверен, что он глубоко законспирирован, поздравляем с заблуждением. Ведь идентифицировать нарушителей закона могут не только органы правопорядка. Их могут «слить» свои же соратники. Как, например, те, что планировали государственный переворот в Беларуси и физическое устранение Президента и должностных лиц высокого уровня. В одном из зумов они рассказали про таких же радикалов, как сами.

Этот телеграм-канал, который администрируют муж и жена, признан экстремистским. И цель переезда из США в Европу у них алчная – просто в Европе дают больше денег, чтобы подрывать Беларусь. Фамилия семьи, кстати, тоже известна белорусским спецслужбам.

И в реальном, и в виртуальном пространстве действуют те же законы, а каждый пользователь оставляет свой цифровой след. И никакой даркнет либо сервис по смене ip-адреса не помогут.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси: «Все эти разрозненные кусочки информации при условии их сбора и анализа позволяют нам выполнять поставленные задачи. Мы не ставим перед собой задачи тотального контроля – это невозможно. Интернет предоставляет неограниченные возможности. Массив информации, с которым мы сталкиваемся, велик, как Вселенная. А вот какие задачи перед собой ставим – пресечение любых правонарушений в Сети».

И Беларусь в борьбе с интернет-злом – не единственная в мире. В США, например, для доступа в интернет – будь то школы, университеты или библиотеки – принудительно введена система фильтрации контента: сайты с порнографией, экстремистские материалы. Предусмотрена и обязательная идентификация пользователей, когда правительство может на законных основаниях проверять почту и даже поисковые запросы. Со всей серьезностью относятся к интернету в Китае. Там правительство может заблокировать любой сайт, который, по их мнению, не соответствует национальным интересам страны. За мировыми тенденциями внимательно следит и Беларусь.

Так, несколько лет назад вели авторизацию пользователей общедоступного интернета. Да, подключиться к нему может каждый, но через смс-сообщение. В 2018 году изменения затронули и пользователей интернет-порталов.

Елена Чарей, адвокат: «Я считаю, что владелец интернет-ресурса должен поставить такие условия, и это возможно. И блокировать все комментарии, которые анонимны. Идеально, когда закон совпадает с нормами морали и правильным поведением в цивилизованном обществе. Любой гражданин в этом заинтересован. И это возможно без введения глобальных изменений в законодательство».

Свобода – не вседозволенность. И находясь за милой или ужасной аватаркой, не стоит полагать, что угрозы в адрес другого человека позволят избежать наказания. Доступ к интернету есть, его никто не ограничивает. Под вниманием то, что в самом интернете. Пользоваться можно – нарушать нельзя! Иначе вся жизнь, не виртуальная, а реальная, может превратиться в один сплошной фейк.

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