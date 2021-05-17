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Два человека погибли в результате обрушения трибуны в синагоге в Израиле

17.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли в результате обрушения трибуны в синагоге в Израиле

В синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв обрушилась трибуна, в результате чего сотни человек пострадали, а двое – погибли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом», в результате инцидента в больницы были направлены 132 человека. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, восьми – средней тяжести. Остальные получили легкие ранения. Всего в момент обрушения в синагоге находились около 600 человек.

Для оказания помощи пострадавшим армия Израиля направила вертолеты и спасательные бригады.

При этом в полиции особо отметили, что инцидент никак не связан с обострением израильско-палестинского конфликта. По факту инцидента было инициировано проведение проверки.

Фото: Freepik

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В синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв обрушилась трибуна, в результате чего сотни человек пострадали, а двое – погибли. Об этом сообщает РИА «Новости»....
 
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