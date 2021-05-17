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Реабилитация нацизма: почему пересматривать события о геноциде белорусского народа неуместно и как этого не допустить?

17.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реабилитация нацизма: почему пересматривать события о геноциде белорусского народа неуместно и как этого не допустить?

Жить рядом. Вместе и в справедливости. Согласитесь, мы все предрасположены к справедливости. Во всём. На улице, в семье и на работе, в отношениях. И, безусловно, это качество – справедливость – касается и памяти. Да, на исторические события можно смотреть по-разному, где у каждого может быть своё мнение, но оно не противоречит ни закону, ни морали. Например, почти тысячу лет назад случилось разделение христианской церкви на западную и восточную. Но это не породило враждебности между католиками и православными. А пример Беларуси с её подходом к конфессиям и вовсе можно считать образцовым.

 

Но уместно ли пересматривать те исторические события, которые породили войны, геноцид, убийства? Уместно ли называть тех, кто ещё вчера топтал память и людей, патриотами? Или всё-таки это ложь, замаскированная под «мнение»? Тот же нацизм – разве возможно его принятие? Десятки миллионов замученных и убитых – как можно это обелить? И это не время прошедшее, в этих условиях мы живём сегодня. 

На этой неделе Президент подписал два закона «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму». Ранее их приняли в парламенте. Вынес своё решение и Конституционный суд о соответствии главному закону страны. Своевременные, важные и актуальные документы. 

Эти кадры впервые показали на Нюрнбергском процессе. Хроника фронтовых операторов стала неопровержимым доказательством чудовищных преступлений нацистов. А убитые выступали немыми свидетелями в суде. Находившиеся в зале вспоминали: смотреть на мёртвых детей было трудно даже самим нацистам. А может, они просто наконец осознали, что их ждёт.

Нацистских вождей судили за преступления против человечества. Геноцид тогда не входил в соглашение Международного военного суда. Это понятие будет фигурировать на более поздних процессах, в частности в Польше. Но как только мир придёт в себя после самой кровавой войны, Генассамблея ООН в 48 году примет Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе геноцид назовут тягчайшим преступлением против человечества. 

Двумя годами позже недавно образованный Израиль примет свой собственный закон. Боль еврейского народа будет такой острой, что одного из «архитекторов Холокоста» Адольфа Эйхмана, к слову, до последнего отрицавшего свою вину, приговорят к смертной казни. Он станет первым и последним казнённым по приговору суда в Израиле. Спустя почти восемь десятилетий там боятся даже представить, что кто-то может начать прославлять нацистов или их пособников. 

Авигдор Эскин, политолог: «Могут вестись любые территориальные споры, национальные чаяния, обсуждения, какой строй должен быть в той или иной стране, но как только мы приходим к газовым камерам Освенцима или к Хатыни, здесь нет места для компромисса. Украина и Прибалтика пытаются выстроить какой-то новый национальный эпос и не нашли ничего лучше, как базировать его на том, что они считают собственными героическими страницами. И этот "героизм" – не иначе как самые мрачные и геноцидальные страницы истории и тех, и других. И об этом можно только очень сильно пожалеть. Мы говорим сейчас о выплеске абсолютного зла, и попытка внедрения сейчас этого яда – это преступно. И любое законодательство в этом направлении должно приветствоваться». 

Освобождение Латвии, Эстонии и Литвы – отдельная страница истории Второй мировой – Прибалтийская операция. 71 день. Латвия, конечно, уже давно не советская республика, а фашисты, похоже, не такие уж и враги. Каждый год в Риге проходит марш ветеранов СС и их молодых сторонников. Это при том, что после войны Нюрнбергский трибунал признал все подразделения Ваффен СС, в том числе латышский легион, преступными организациями. В этом году шествие отменили. Но не потому, что вдруг спохватились! Пандемия, видите ли. 

А это уже Украина. День Победы – правда, теперь и не разберёшь, кого над кем. Маршал Жуков там больше не герой, зиги и нацистская свастика – это так, мелкое хулиганство, а вот советские знамёна уже тянут на уголовное преступление. Ещё раз – это 9 мая 2021-го в Украине. Примеры переворачивания истории с ног на голову легко найдутся и в Польше, и в Эстонии. На беду, как говорится, много не надо.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, директор Института истории (2011-2020 гг.)«Мы сейчас наблюдаем со стороны западных стран фактически двойные, если не тройные стандарты. На словах они выступают против нацизма, а что получилось в конце 20ьгода, когда была принята резолюция ООН по инициативе России о противодействии героизации нацизму – против этой резолюции проголосовали США и Украина. Фактически в Прибалтике и Украине происходит реабилитация деятельности нацистских преступников и их пособников. А это ярчайший пример искажения исторической памяти народа. Это используется в рамках геополитической игры теми же самыми странами Запада для того, чтобы направить агрессию народов в сторону России, её союзников, разрушить их общую историческую память». 

Всё это происходит вокруг Беларуси. Та война забрала у неё фактически каждого третьего, оставила больше девяти тысяч рубцов от сожжённых деревень. Ущерб – человеческий и материальный (79 миллиардов рублей в ценах 1940 года) – признала мировая общественность. Вследствие этого Беларусь (тогда БССР) стала одной из стран-основательниц ООН. И сегодня это обязанность не допустить прославления нацизма. 

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, директор Института истории (2011-2020 гг.): «Любого здравомыслящего белоруса это не может не возмущать. Потому что, если бы не победа в войне, не было бы ни нашего народа, ни белорусского государства, потому что фашистские оккупанты проводили политику геноцида белорусов, в том числе. И недопустимо, когда пытаются представить каких-то деятелей, коллаборационистов белорусских как героев, которые боролись за независимость Беларуси, за процветание белорусского народа. Какое может быть процветание белорусского народа на оккупированной территории? Причём не просто оккупированной территории, а где проводится геноцид мирного населения!» 

Закон «О недопущении реабилитации нацизма» – это индикатор «опасность осознаём». Он несёт в себе запрет на любые публичные действия, оправдывающие идеологию и практику нацизма, одобрение или отрицание преступлений нацистов и их пособников. Документ призывает сформировать в обществе нетерпимость к нацизму. Ведь как объяснить тем, кого давно нет, и тем, кому так немного с нами осталось, что всё, что они сделали, вдруг кому-то показалось неважным и ненужным? Что их враги – якобы  не враги, а подвиг – это лишь ошибка истории? Можно быть несогласным с государственным курсом или чем-то ещё, но есть ситуации, когда двух мнений быть не может. 

Почему всё так? Почему сегодня славят, а завтра – забывают? Почему ту, что не терпит сослагательного наклонения, стали клонить то в одну, то в другую сторону? Наверное, у каждой из стран с короткой памятью свои причины. Но должно быть что-то, что их объединяет. И где об этом рассуждать, как не в Берлине у памятника погибшим советским солдатам. 

Алекс Любовински, бывший мэр района Панков г. Берлина, бывший депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы: «Не только в Германии, но и других странах Запада – Франция, Португалия, Испания – интерес к Востоку не высоко развит. Новое поколение Запада не так сильно смотрит на историю, как у вас или в других странах. Мы раньше говорили: чтобы будущее построить, надо заниматься прошедшим. Так больше не думают. К сожалению. Думаю, что это какая-то такая общественная ошибка». 

Не зря говорят, бояться нужно не мёртвых, а живых. Гитлер, Геринг или Геббельс уже ни на что не способны. Но что сегодня может быть опаснее увлечения их идеями – сложно даже представить. 

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Жить рядом. Вместе и в справедливости. Согласитесь, мы все предрасположены к справедливости. Во всём. На улице, в семье и на работе, в отношениях. И, безусловно, это...
 
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