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Реабилитация нацизма: почему пересматривать события о геноциде белорусского народа неуместно и как этого не допустить?
Источник материала: ОНТ
Жить рядом. Вместе и в справедливости. Согласитесь, мы все предрасположены к справедливости. Во всём. На улице, в семье и на работе, в отношениях. И, безусловно, это качество – справедливость – касается и памяти. Да, на исторические события можно смотреть по-разному, где у каждого может быть своё мнение, но оно не противоречит ни закону, ни морали. Например, почти тысячу лет назад случилось разделение христианской церкви на западную и восточную. Но это не породило враждебности между католиками и православными. А пример Беларуси с её подходом к конфессиям и вовсе можно считать образцовым.
Но уместно ли пересматривать те исторические события, которые породили войны, геноцид, убийства? Уместно ли называть тех, кто ещё вчера топтал память и людей, патриотами? Или всё-таки это ложь, замаскированная под «мнение»? Тот же нацизм – разве возможно его принятие? Десятки миллионов замученных и убитых – как можно это обелить? И это не время прошедшее, в этих условиях мы живём сегодня.
На этой неделе Президент подписал два закона «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму». Ранее их приняли в парламенте. Вынес своё решение и Конституционный суд о соответствии главному закону страны. Своевременные, важные и актуальные документы.
Эти кадры впервые показали на Нюрнбергском процессе. Хроника фронтовых операторов стала неопровержимым доказательством чудовищных преступлений нацистов. А убитые выступали немыми свидетелями в суде. Находившиеся в зале вспоминали: смотреть на мёртвых детей было трудно даже самим нацистам. А может, они просто наконец осознали, что их ждёт.
Нацистских вождей судили за преступления против человечества. Геноцид тогда не входил в соглашение Международного военного суда. Это понятие будет фигурировать на более поздних процессах, в частности в Польше. Но как только мир придёт в себя после самой кровавой войны, Генассамблея ООН в 48 году примет Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе геноцид назовут тягчайшим преступлением против человечества.
Двумя годами позже недавно образованный Израиль примет свой собственный закон. Боль еврейского народа будет такой острой, что одного из «архитекторов Холокоста» Адольфа Эйхмана, к слову, до последнего отрицавшего свою вину, приговорят к смертной казни. Он станет первым и последним казнённым по приговору суда в Израиле. Спустя почти восемь десятилетий там боятся даже представить, что кто-то может начать прославлять нацистов или их пособников.
Освобождение Латвии, Эстонии и Литвы – отдельная страница истории Второй мировой – Прибалтийская операция. 71 день. Латвия, конечно, уже давно не советская республика, а фашисты, похоже, не такие уж и враги. Каждый год в Риге проходит марш ветеранов СС и их молодых сторонников. Это при том, что после войны Нюрнбергский трибунал признал все подразделения Ваффен СС, в том числе латышский легион, преступными организациями. В этом году шествие отменили. Но не потому, что вдруг спохватились! Пандемия, видите ли.
А это уже Украина. День Победы – правда, теперь и не разберёшь, кого над кем. Маршал Жуков там больше не герой, зиги и нацистская свастика – это так, мелкое хулиганство, а вот советские знамёна уже тянут на уголовное преступление. Ещё раз – это 9 мая 2021-го в Украине. Примеры переворачивания истории с ног на голову легко найдутся и в Польше, и в Эстонии. На беду, как говорится, много не надо.
Всё это происходит вокруг Беларуси. Та война забрала у неё фактически каждого третьего, оставила больше девяти тысяч рубцов от сожжённых деревень. Ущерб – человеческий и материальный (79 миллиардов рублей в ценах 1940 года) – признала мировая общественность. Вследствие этого Беларусь (тогда БССР) стала одной из стран-основательниц ООН. И сегодня это обязанность не допустить прославления нацизма.
Закон «О недопущении реабилитации нацизма» – это индикатор «опасность осознаём». Он несёт в себе запрет на любые публичные действия, оправдывающие идеологию и практику нацизма, одобрение или отрицание преступлений нацистов и их пособников. Документ призывает сформировать в обществе нетерпимость к нацизму. Ведь как объяснить тем, кого давно нет, и тем, кому так немного с нами осталось, что всё, что они сделали, вдруг кому-то показалось неважным и ненужным? Что их враги – якобы не враги, а подвиг – это лишь ошибка истории? Можно быть несогласным с государственным курсом или чем-то ещё, но есть ситуации, когда двух мнений быть не может.
Почему всё так? Почему сегодня славят, а завтра – забывают? Почему ту, что не терпит сослагательного наклонения, стали клонить то в одну, то в другую сторону? Наверное, у каждой из стран с короткой памятью свои причины. Но должно быть что-то, что их объединяет. И где об этом рассуждать, как не в Берлине у памятника погибшим советским солдатам.
Не зря говорят, бояться нужно не мёртвых, а живых. Гитлер, Геринг или Геббельс уже ни на что не способны. Но что сегодня может быть опаснее увлечения их идеями – сложно даже представить.
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Реабилитация нацизма: почему пересматривать события о геноциде белорусского народа неуместно и как этого не допустить?
Жить рядом. Вместе и в справедливости. Согласитесь, мы все предрасположены к справедливости. Во всём. На улице, в семье и на работе, в отношениях. И, безусловно, это...
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