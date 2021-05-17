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Драчев и Тихонов высказались о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Беларуси

17.05.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказались о переносе этапа Кубка мира из Раубичей в финский Контиолахти.


Владимир Драчев. Фото: RussiaBiathlon

«Для нас это тревожные и печальные сигналы, но мы к ним уже привыкли, этого следовало ожидать, достаточно вспомнить решение отнять у Беларуси чемпионат мира по хоккею. К сожалению, это общеполитическая тенденция, наверное, нас там уже воспринимают как людей второго сорта.

Вся команда IBU, которая пришла, неоднократно заявляла о том, что очень дружелюбна к нам, и сейчас мы видим эти «порывы любви и дружбы», — заявил Драчев.

«Уверен, что это не IBU, а приказ сверху, потому что все международные федерации являются членами Международного олимпийского комитета. IBU не может самостоятельно принять такое решение. Они заинтересованы, но основными спонсорами Международного олимпийского комитета является Америка.

У Беларуси уже есть опыт приема соревнований такого уровня. Турниры проходили гладко, а все спортсмены оставались довольны. В 2014 году там прошел один из самых лучших чемпионатов мира по хоккею, а сейчас они зачем-то забрали этап Кубка мира по биатлону. Американцы — сволочи! Опять из-за них скандал», — сказал Тихонов.

Напомним, о переносе этапа из Раубичей в Контиолахти стало известно 16 мая. В сообщении IBU говорилось следующее:

«Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы».

 
 
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«Американцы - сволочи! Опять из-за них скандал», - заявил Тихонов".
 
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