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«Очень дорогое удовольствие для государства». Минтруда об условиях для сокращения декретного отпуска

17.05.2021 06:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью телеканалу СТВ поделилась мнением о сроках декретного отпуска и условиях, при которых он может быть сокращен. Она также не исключила внедрения нового подхода при назначении пособий по уходу за детьми.

По ее словам, трехлетний декретный отпуск ввели в сложные 90-е годы в качестве поддержки для семьи, чтобы был дополнительный доход. Сейчас ситуация изменилась, считает министр, но при этом остается проблема - не хватает мест в детских садах.

- Я думаю, предоставляя места по уходу, предоставляя качественные услуги по уходу за детьми, предоставляя возможность гибкого графика работы, и, конечно, поддержка, помощь мужей и отцов в воспитании детей – это все позволит сбалансировать, тогда можно говорить о том, чтобы плавно переходить и оптимизировать этот отпуск. Это действительно очень дорогое удовольствие для государства, - заявила Ирина Костевич.

«Очень дорогое удовольствие для государства». Минтруда об условиях для сокращения декретного отпуска

- Чтобы понимать масштаб этого пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: сегодня на первого ребенка выделяется 472 рубля, на второго и последующих деток выплачивается суммарно два пособия в месяц – 670 рублей. Минимальная зарплата – 400 рублей у нас сегодня в стране. На мой взгляд, это серьезная финансовая поддержка для семьи, - сказала она.

Одновременно Минтруда не исключает нового подхода по выплате пособий: привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы.

- Поскольку средняя зарплата была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22, у нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, есть уже финансовая стабильная ситуация. Здесь надо тоже смотреть. Может, определенных мам это тоже сдерживает, - предположила Ирина Костевич.

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью телеканалу СТВ поделилась мнением о сроках декретного отпуска и условиях, при которых он может быть...
 
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