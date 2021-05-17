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«Мужчины восхищаются моей прической». Девушка рассказала, как ухаживает за двухметровыми волосами

17.05.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительницу Одессы Алену Кравченко в сети прозвали живой Рапунцель из-за волос длиной в 182 сантиметра. Девушка рассказала, как ухаживает за локонами, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Алена моет голову раз в неделю, процесс занимает около 30 минут. Девушка не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном, чтобы не повредить локоны. Каждый раз во время мытья Алена делает массаж головы и использует различные косметические средства. Такой уход позволяет сохранять здоровье волос на протяжении 30 лет.

Алена отращивала локоны с пяти лет. Она любит ходить с распущенными волосами и часто наступает на них. Девушка говорит, что люди переодически останавливают ее на улице, чтобы сфотографироваться. «Многие мужчины восхищаются моей прической, просят о встрече», — рассказала Алена о поклонниках в соцсетях.

 
 
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Жительницу Одессы Алену Кравченко в сети прозвали живой Рапунцель из-за волос длиной в 182 сантиметра.
 
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