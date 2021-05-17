Тест, который сложно пройти на 10 из 10. Разбираетесь ли вы в сленге киношников?

Источник материала: Tut.by

Как и в любой профессии, у киношников есть свой сленг. Согласитесь, это удобно: иногда достаточно сказать лишь одно слово — и тебя все поймут. AFISHA.TUT.BY составила непростой тест по таким словам и предлагает вам проверить, смогли бы вы стать своим на съемочной площадке.