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Тест, который сложно пройти на 10 из 10. Разбираетесь ли вы в сленге киношников?
Источник материала: Tut.by
Как и в любой профессии, у киношников есть свой сленг. Согласитесь, это удобно: иногда достаточно сказать лишь одно слово — и тебя все поймут. AFISHA.TUT.BY составила непростой тест по таким словам и предлагает вам проверить, смогли бы вы стать своим на съемочной площадке.
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Как и в любой профессии, у киношников есть свой сленг. Согласитесь, это удобно: иногда достаточно сказать лишь одно слово - и тебя все поймут. AFISHA.TUT.BY составила...
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