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«Белнефтехим»: экономика от переноса транзита белорусских нефтепродуктов в российские порты не потеряла

17.05.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экономика транзита белорусских нефтепродуктов от переориентации на российские порты ничего не потеряла, а порты стран Балтии испытывают проблемы с загрузкой, заявил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«Белнефтехим»: экономика от переноса транзита белорусских нефтепродуктов в российские порты не потеряла

«Экономика транзита белорусских нефтепродуктов от перехода на российские порты ничего не потеряла. Мы видим, что прибалтийские порты в данном случае испытывают проблемы с транзитом, загрузка у них упала. Сейчас у них вызывает очень много вопросов, что делать дальше», — сказал Тищенко в эфире телеканала СТВ.

По его словам, с начала действия межправительственного соглашения с Россией за март—апрель отгружено полмиллиона тонн в направлении российских морских терминалов. На ближайшие три года запланированы объемы до 10 млн тонн.

В марте Тищенко заявил, что российская сторона предоставила благоприятные условия для транзита белорусских нефтепродуктов. «На сегодняшний момент российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия, настолько благоприятные, что на сегодняшний день даже выгоднее, чем Прибалтика», — пояснил он.

«Мы можем говорить о больших перспективах работы через российские порты», — сказал представитель «Белнефтехима».

Поставки начались в рамках подписанного 19 февраля межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты, которое предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021—2023 годах (мазут, бензин, газойль и масло). Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.

Ранее Александр Лукашенко из-за ухудшения политических отношений со странами Балтии поручил найти другие маршруты для поставок нефтепродуктов на внешние рынки. «Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду», — заявил он в сентябре прошлого года.

В декабре дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда.

В феврале этого года компания Klaipedos nafta сообщила, что грузы с белорусской нефтью не выставлены на экспорт через литовские нефтяные терминалы.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Экономика транзита белорусских нефтепродуктов от переориентации на российские порты ничего не потеряла, а порты стран Балтии испытывают проблемы с загрузкой,...
 
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