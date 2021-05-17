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ВВС Израиля нанесли мощный удар по городу Газа

17.05.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Военная авиация Израиля в ночь на понедельник, 17 мая, произвела массированный ракетный обстрел города Газа.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Twitter, эти удары были направлены по объектам террористов в Газе, передает DW.

Взрывы ракет над городом происходили в течение десяти минут, указывает агентство AP. По оценке журналистов, эта воздушная атака была мощнее, длительнее и охватывала большую территорию, чем серия авиаударов, нанесенных ВВС Израиля по городу сутками ранее и приведших к гибели 42 палестинцев.

"Нынешняя атака стала наиболее разрушительной за весь период нового витка эскалации насилия между Израилем и военизированной группировкой ХАМАС, находящейся у власти в секторе Газа", - говорится в сообщении агентства.

По данным ЦАХАЛ, за последние 7 дней ХАМАС выпустил по Израилю 3100 ракет. "Это самое высокое число ракет, которые пришлось отразить Израилю за один день, за всю историю страны. Эта угроза реальна", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Несколькими часами ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие.

Ближневосточный конфликт резко обострился после того, как Израиль в начале мая принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа.

Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа. В общей сложности с 10 мая, по данным местных властей, в секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, в том числе один военнослужащий и один ребенок.

 
 
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Военная авиация Израиля в ночь на понедельник, 17 мая, произвела массированный ракетный обстрел города Газа.
 
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