Генштаб предположил, что авиация НАТО отрабатывает нанесение ударов по Беларуси и РФ

цитирует interfax.by "К сожалению, стали учащаться демонстративные полёты стратегической бомбордировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории 9 таких полётов. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полётов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации ", -interfax.by





Он отметил, что белорусская сторона еженедельно фиксирует более 30 полетов различной разведывательной авиации стран НАТО. "При чем задействован весь арсенал авиации, начиная от самолётов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", - подчеркнул первый замначальника Генштаба.





По его словам, за последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась.





"Постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых каких-то объектов. Сегодня на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов, еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии продолжается модернизация. Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны разместить у себя, принять до 200 самолетов иностранных государств",- отметил Король.

Кроме того, рассказал он, совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики.





"Прежде всего это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки", - констатировал Король.



