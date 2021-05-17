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Генштаб предположил, что авиация НАТО отрабатывает нанесение ударов по Беларуси и РФ

17.05.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе демонстративных полётов авиация НАТО, с большой долей вероятности, отрабатывает нанесение ударов по Беларуси и РФ, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Игорь Король в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"К сожалению, стали учащаться демонстративные полёты стратегической бомбордировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории 9 таких полётов. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полётов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации ", - цитирует interfax.by

Он отметил, что белорусская сторона еженедельно фиксирует более 30 полетов различной разведывательной авиации стран НАТО. "При чем задействован весь арсенал авиации, начиная от самолётов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", - подчеркнул первый замначальника Генштаба. 

По его словам, за последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась. 

"Постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых каких-то объектов. Сегодня на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов, еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии продолжается модернизация. Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны разместить у себя, принять до 200 самолетов иностранных государств",- отметил Король. 
 
Кроме того, рассказал он, совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики. 

"Прежде всего это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки", - констатировал Король.
 
 
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В ходе демонстративных полётов авиация НАТО, с большой долей вероятности, отрабатывает нанесение ударов по Беларуси и РФ, заявил первый заместитель начальника...
 
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