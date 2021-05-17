Генпрокуратура готовит доказательства геноцида белорусов в годы ВОВ

Для расследования данного уголовного дела Генпрокуратура проводила не только раскопки, изучала архивные документы, но и опрашивала свидетелей нацистских преступлений.





Результаты проведенных исследований, раскопок по делу о геноциде белорусов доказывают, что масштаб этой трагедии гораздо больше, нежели известно сегодня и указано в историографии, заявил в эфире "Беларусь-1" в воскресенье генеральный прокурор республики Андрей Швед.

Он отметил, что для расследования данного уголовного дела ведомство не только изучало архивные данные, проводило раскопки мест массовых захоронений, но также опрашивало свидетелей нацистских преступлений.





Швед рассказал о проведении первых раскопок под Логойском, где по данным архива, должны были обнаружить один ров с убитыми людьми, в том числе младенцами. По словам генпрокурора, криминалистическая техника показала, что таких рвов там больше. И количество жертв значительно превышает архивные сведения.





"Когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке – все это настолько поражает, показывает цинизм, жестокость фашизма, нацизма", – заявил Швед.





По его словам, это доказывает тот факт, что масштабы трагедии и официальная историография Беларуси далеки от реальных цифр уничтоженного населения. Швед добавил, что на территории страны нет ни одного района, который бы не затронула эта трагедия.

О живых нацистах и международном трибунале

Генпрокурор также рассказал, что в ходе расследования дела установлены сведения о живых нацистских преступниках, которые были в годы войны в списках участников карательных батальонов: литовских батальонов СС и Армии Крайовой.





"Готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде", – добавил Швед.

Он уточнил, что Генпрокуратуре известно, что участники карательных батальонов еще живы, также ведомство имеет сведения о точных местах их проживания.





Кроме того, ведомство намерено представить материалы уголовного дела в международный трибунал. Как заявил Швед, собранного объема фактов достаточно, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период ВОВ.





Уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время ВОВ было возбуждено в апреле. Тогда Швед заявил, что это сделано "в целях социальной и исторической справедливости". Сообщалось, что Беларусь планирует направить запросы в РФ, ФРГ и другие страны при расследовании.



