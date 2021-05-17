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Это оружие создано в СССР или нет? Тест

17.05.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Советский Союз прославился многими достижениями, включая кучу разработок разнообразного вооружения. Пройдите наш тест и попытайтесь угадать по описанию, какое оружие было создано в СССР, а какое нет.

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Советский Союз создал за свою историю огромное количество вооружений. Сумеете угадать их по описанию?
 
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