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Это оружие создано в СССР или нет? Тест
Источник материала: Tut.by
Советский Союз прославился многими достижениями, включая кучу разработок разнообразного вооружения. Пройдите наш тест и попытайтесь угадать по описанию, какое оружие было создано в СССР, а какое нет.
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Советский Союз создал за свою историю огромное количество вооружений. Сумеете угадать их по описанию?
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