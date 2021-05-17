Мифическое место. Посмотрите, как выглядит отреставрированная квартира Коко Шанель

Источник материала: Tut.by

Дом Chanel представил результат реставрации легендарной квартиры Габриель Шанель в Париже, на Рю Камбон 31, — сообщает WWD . В 2013 году эти апартаменты были отнесены Министерством культуры Франции к историческим памятникам. Реставрационные работы велись несколько месяцев, и вот на днях публике представили результат работы команды под руководством дизайнера Жака Гранже.





«Квартира Габриэль Шанель на улице Камбон — это больше чем просто роскошное место для отдыха. Это праздник для глаз, микрокосм ее жизни и чашка Петри с ДНК бренда», — говорится в послании команды Chanel.





Взгляните на огромный замшевый диван, простеганный, как сумка 2,55, цвета мокрого песка на пляже в Довиле. Или декоративные предметы — снопы пшеницы, ширмы из короманделей и люстра с камелиями и двойными буквами C — все это каким-то образом нашло отражение в ее проектах.





Квартира, в которой все еще присутствует Мадемуазель, продолжает оставаться неиссякаемым источником вдохновения для творческого мира Шанель, будь то одежда, парфюм, косметика, часы или ювелирные украшения, — говорится в сообщении.





















От цветов и атмосферы до предметов искусства и мебели — все указывает на суть уникального стиля Шанель.