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Мифическое место. Посмотрите, как выглядит отреставрированная квартира Коко Шанель

17.05.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дом Chanel представил результат реставрации легендарной квартиры Габриель Шанель в Париже, на Рю Камбон 31, — сообщает WWD. В 2013 году эти апартаменты были отнесены Министерством культуры Франции к историческим памятникам. Реставрационные работы велись несколько месяцев, и вот на днях публике представили результат работы команды под руководством дизайнера Жака Гранже.


«Квартира Габриэль Шанель на улице Камбон — это больше чем просто роскошное место для отдыха. Это праздник для глаз, микрокосм ее жизни и чашка Петри с ДНК бренда», — говорится в послании команды Chanel.


Взгляните на огромный замшевый диван, простеганный, как сумка 2,55, цвета мокрого песка на пляже в Довиле. Или декоративные предметы — снопы пшеницы, ширмы из короманделей и люстра с камелиями и двойными буквами C — все это каким-то образом нашло отражение в ее проектах.


Квартира, в которой все еще присутствует Мадемуазель, продолжает оставаться неиссякаемым источником вдохновения для творческого мира Шанель, будь то одежда, парфюм, косметика, часы или ювелирные украшения, — говорится в сообщении.






От цветов и атмосферы до предметов искусства и мебели — все указывает на суть уникального стиля Шанель.

 
 
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Дом Chanel представил результат реставрации легендарной квартиры Габриель Шанель в Париже, на Рю Камбон 31. В 2013 году эти апартаменты были отнесены Министерством...
 
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