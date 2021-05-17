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«Настоящие мужчины просят прощения и плачут». Что нужно сделать, чтобы обиженный партнер простил тебя
Источник материала: Tut.by
Отношения между двумя людьми — сложная штука. И очень часто потому, что люди могут буквально говорить на разных «психологических языках». Способ выражать свои чувства и эмоции у каждого свой, и бывает так, что эти способы не считываются другими людьми.
О феномене выражать любовь разными способами (и ждать в ответ того же) написал свою книгу «Пять языков любви» доктор Гэри Чепмэн. Он считает, что то, каким образом человек выражает любовь, зависит от ряда факторов: отношений в родительской семье, характера, темперамента.
В детстве мы привыкаем к тому, как выражаются эмоции и проявляется любовь между родителями, усваиваем такой способ и в будущем ожидаем схожих моделей поведения от наших партнеров. Но секрет в том, что у других людей были другие родители, другие условия, другой характер отношений. И когда сталкиваются две противоположные модели — люди буквально не могут понять друг друга.
Чепмен выделяет 5 способов выражать любовь: слова, время и внимание, подарки, прикосновения и помощь.
Внутри той же модели разных «языков» Чепмен в соавторстве с психологом Дженнифер Томпсон исследовал феномен извинения. Результатом стала книга «5 языков, на которых просят прощения». Базовая идея остается той же: мы усваиваем некие схемы в родительской семье, присваиваем их и используем во взрослой жизни, часто натыкаясь на то, что с другими людьми эти усвоенные схемы могут не работать, ведь другой может ждать от нас совсем другого способа извинения, привычного и важного для него.
Чтобы закончить спор, погасить обиду, выровнять эмоциональный фон, каждому требуется нечто свое, потому что все люди устроены по-разному, но мы часто об этом забываем.
Чепмэн называет 5 языков извинений:
Почему это важно?
Потому что все люди разные. Потому что совместная жизнь и длительные отношения (с родными, коллегами, партнерами) не обходится без острых углов, ошибок и обид, которые имеют свойство взаимно накапливаться и взрываться эмоциональной бомбой, когда чаша терпения переполняется.
Почему супруги разводятся? Почему выросшие дети ссорятся с родителями? Почему случаются рабочие конфликты, не связанные непосредственно с работой? Потому что люди обижены, они злятся, не чувствуют себя услышанными, не верят, что вторая сторона хочет и сможет исправиться.
Как выяснить главный язык извинений (свой или партнера)?
Чепмэн в своей книге предлагает пройти опросник из 20 ситуаций и пяти возможных сценариев (мы приведем часть из них) и отметить наиболее подходящий и привычный сценарий.
Ваш супруг забыл о годовщине свадьбы (если вы не в браке, предположите, что такое случилось). Он должен сказать:
Ваша мать знает, как вы относитесь к какой-то ситуации, и сознательно поступила против вашего желания. Она должна сказать:
Вы были в сложной ситуации и нуждались в помощи, но ваш друг не обратил внимания на это. Он должен сказать:
Ваша сестра сделала неуместное замечание касательно вас. Она должна сказать:
Ваш супруг обрушил на вас свой гнев, в то время как вы не совершали ничего плохого. Он должен сказать:
Вы гордились своим достижением, а ваш друг повел себя так, словно не случилось ничего особенного. Он должен сказать:
Ваш партнер по бизнесу не посоветовался с вами на важную тему, представляющую интерес для вас обоих. Он должен сказать:
Один из сотрудников разыграл вас, не собираясь сделать вам больно, но его поведение смутило вас на виду у остальных коллег по работе. Он должен сказать:
Подсчитайте, какой из пяти сценариев вы выбирали чаще всего. В этом опроснике 1 вариант означает язык сожаления, 2 — принятие ответственности, 3 — возмещение, 4 —искреннее раскаяние, 5 — просьба о прощении.
Что дальше?
Люди говорят на разных языках, и понимание этих языков помогает нам не только лучше понять своего партнера, но и самого себя. Что можно сделать после определения своего языка и языка своего партнера?
Все довольно банально: учитывать эти особенности и идти на компромисс, если ваши схемы не совпадают. Учитывайте свои потребности и потребности своего партнера, говорите, когда способ извинения для вас был неподходящим или недостаточным. И будьте готовы услышать то же самое от партнера.
А если я не хочу?
Бывает, что после ссоры или конфликта ни одна из сторон не намерена просить прощения. Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, в случае, если эти отношения для вас не слишком ценны. Во-вторых, и это встречается очень часто, это перекладывание вины на другого.
Но правда такова: если вы считаете, что вам вообще не за что просить прощения, вы живете иллюзией.
Третья и тоже распространенная причина: восприятие извинений как слабости. Но за этим стоит ровно противоположная причина: самооценка такого человека занижена настолько, что он изо всех сил старается внешне казаться успешным, и любое отступление от этого образа считает проявлением слабости. Но извинения не делают слабее, они укрепляют самооценку и восприятие вас окружающими.
Ведь человек, способный взять на себя ответственность за свои действия, вызывает уважение. Настоящие мужчины просят прощения, бывают уязвимыми и плачут, если им этого хочется. Потому что это нормальные человеческие проявления, которые не зависят от пола, возраста и других причин.
Не волшебная таблетка
Важно также понимать, что прощение, выраженное на языке вашего партнера, — не волшебная таблетка и не панацея. Оно не устранит последствий совершенного действия.
Когда мы причиняем вред другому, последствия наших слов или поступков не отменяются автоматически после того, как мы попросили прощения. Оно не устраняет реальные последствия и не может заставить негативные эмоции исчезнуть или стереть воспоминания о событии.
Боль, разочарование, печаль не исчезают, но искреннее прощение — это не готовность «все забыть», это проявление милосердия.
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«Настоящие мужчины просят прощения и плачут». Что нужно сделать, чтобы обиженный партнер простил тебя
Отношения между двумя людьми - сложная штука. И очень часто потому, что люди могут буквально говорить на разных «психологических языках». Способ выражать свои...
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