Как решать задачи бизнеса с помощью видео ― кейсы Про бизнес

Источник материала: ProBusiness

Заявить о себе с помощью видео — эту возможность команда Про бизнес уже предоставила многим крупным брендам. Мы создавали видеопроекты совместно с компаниями А1, «Битрикс-24», Chivas, МТБанком и Альфа-Банком и другими. Делимся с вами нашими лучшими проектами — возможно, они вдохновят вас на новые идеи.

«Время перемен»

YouTube-проект, созданный совместно с брендом CHIVAS. Мы создали серию из пяти видеоинтервью с яркими белорусскими предпринимателями. И как раз в самое турбулентное для мира время — весной-летом 2020.

Дмитрий Аполенис (AIDA PIONEER), Михаил Быченок (MediaCube), Валерий Папакуль («Степановский, Папакуль и партнеры»), владелица хостела/ковинга Ксения Курусь и ресторатор Вадим Прокопьев и поделились своей реакцией на изменения и решениями, которые они успели принять в своем бизнесе.

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Видео собрали от 2400 до 8300 просмотров.

Дополнительно мы готовили текстовые материалы с лучшими цитатами из интервью, которые получили от 22 000 до 40 500 просмотров.

«Рабочая группа»

Этот проект был также запущен в период, когда бизнес «штормило» — весной 2020. Мы видели, как предприниматели в суете ищут решения, идеи и просто поддержку. И решили, что эту поддержку мы можем дать.

Весной 2020 директор Про бизнес Виталий Волянюк и основатель Pro Retail Евгений Вяткин стали готовить регулярные прямые эфиры о том, как бизнесу выдержать «время перемен».

Генеральным спонсором первого сезона стала компания А1 — прямые эфиры стали выходить в дата-центре компании.

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Наши прямые эфиры в первом сезоне проекта получали от 1 900 до 16 000 просмотров.

Трансляция была продублирована в нашем сообществе в Facebook

Дополнительно мы публиковали на YouTube интервью отдельно с каждым гостем.

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Кстати, сезон-2021 уже стартовал! Генеральным партнером нового сезона выступает Альфа-Банк. Концепция стала еще актуальнее. Теперь в каждом выпуске мы в прямом эфире разбираем реальные кейсы предпринимателей, которые ищут пути развития бизнеса.

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«Интервью Про бизнес»

Интервью остается одним из лучших жанров, чтобы презентовать компанию и ее топ-менеджмент. Вот пример — в начале этого года с партнерстве с компанией «Белоруснефть» мы выпустили большое интервью с заместителем генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергеем Каморниковым.

Наша команда посетила головной офис компании в Гомеле, где расположен и музей истории «Белоруснефть». А еще мы побывали на заправках компании и задали острые вопросы Сергею прямо там, стоя у кассы вместе со стаканом каппучино навынос.

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Материал получил более 3 400 просмотров на YouTube

на YouTube Полная версия интервью собрала примерно столько же — 3 100 просмотров.

Все видеоматериалы мы дублируем на нашем сайте — этот тоже не был исключением, просмотреть статью можно по ссылке.

«Среда для роста»

Многие компании ставят своей целью образовывать своих клиентов. Эта отличительная черта есть и у «Битрикс24». Вместе с нашим партнером мы создали серию видео о том, как улучшить процессы в компании — в продажах, управлении проектами и персоналом.

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Полезные видеоуроки получили от 580 до 1300 просмотров.

Материалы с видеоуроками, размещенные на нашем сайте, собрали от 2 300 до 13 000 просмотров.

В этом проекте мы также собирали лиды, разместив возможность получить полезные доп. материалы по email. За весь проект мы привлекли для партнера более 180 лидов.

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Для некоторых клиентов мы создаем креативную концепцию под конкретную задачу. Например, ряд проектов мы подготовили для нашего постоянного партнера — МТБанка.

В одном из видео мы задали предпринимателям сложные вопросы о бизнесе и предложили дать на них простые (и не всегда серьезные) ответы. И добавили рекламную интеграцию зарплатного проекта МТБанка Simple. Видео было просмотрено более 4000 раз.

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Также мы рассказали о продукте MTkassa для бизнеса через историю молодого предпринимателя. Павел Самолазов запустил сервис доставки продуктов за 15 минут и масштабировал его за 9 месяцев до 3 стран. Своим опытом он поделился в коротком видео (и кстати, благодаря нам стал клиентом МТБанка). Материал был опубликован несколько дней назад и получил более 300 просмотров.

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Мы продолжаем создавать видео для наших зрителей и клиентов. О чем вы бы хотели посмотреть новый выпуск проектов Про бизнес?

А если вы считаете, что следующим нашим проектом может стать ваш, свяжитесь с нашим директором Юлией Шелег для обсуждения ваших задач:

+375296229288

js@probusiness.io



