Названы три самые красивые девушки. Как выглядят новая мисс Вселенная и ее конкурентки?

Источник материала: Onliner

Сегодня рано утром по минскому времени во Флориде объявлена победительница 69-го конкурса «Мисс Вселенная». Ею стала Андре Меса из Мексики, оказавшаяся на голову выше конкуренток. Во всех смыслах. В финале мексиканке противостояли представительницы Индии, Бразилии, Доминиканской Республики и Перу.

Бриллиантовую корону вручила мисс Вселенная 2019 года, Зозибини Тунци из ЮАР.

Второй стала Жулия Гама из Бразилии.

Третья — перуанка Яник Масета.

Победительнице 26 лет, она родом из города Чиуауа, работает программистом, а также моделью. Еще борется за гендерное равенство.