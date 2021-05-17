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Названы три самые красивые девушки. Как выглядят новая мисс Вселенная и ее конкурентки?
Источник материала: Onliner
Сегодня рано утром по минскому времени во Флориде объявлена победительница 69-го конкурса «Мисс Вселенная». Ею стала Андре Меса из Мексики, оказавшаяся на голову выше конкуренток. Во всех смыслах. В финале мексиканке противостояли представительницы Индии, Бразилии, Доминиканской Республики и Перу.
Бриллиантовую корону вручила мисс Вселенная 2019 года, Зозибини Тунци из ЮАР.
Второй стала Жулия Гама из Бразилии.
Третья — перуанка Яник Масета.
Победительнице 26 лет, она родом из города Чиуауа, работает программистом, а также моделью. Еще борется за гендерное равенство.
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Сегодня рано утром по минскому времени во Флориде объявлена победительница 69-го конкурса «Мисс Вселенная». Ею стала Андре Меса из Мексики, оказавшаяся на голову...
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