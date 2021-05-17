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Названы три самые красивые девушки. Как выглядят новая мисс Вселенная и ее конкурентки?

17.05.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня рано утром по минскому времени во Флориде объявлена победительница 69-го конкурса «Мисс Вселенная». Ею стала Андре Меса из Мексики, оказавшаяся на голову выше конкуренток. Во всех смыслах. В финале мексиканке противостояли представительницы Индии, Бразилии, Доминиканской Республики и Перу.

Бриллиантовую корону вручила мисс Вселенная 2019 года, Зозибини Тунци из ЮАР.

Второй стала Жулия Гама из Бразилии.

Третья — перуанка Яник Масета.

Победительнице 26 лет, она родом из города Чиуауа, работает программистом, а также моделью. Еще борется за гендерное равенство.

WHO ARE YOU? #missuniverse pic.twitter.com/WFPhNz4zO6

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021

 
 
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Сегодня рано утром по минскому времени во Флориде объявлена победительница 69-го конкурса «Мисс Вселенная». Ею стала Андре Меса из Мексики, оказавшаяся на голову...
 
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