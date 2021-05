Названы три самые красивые девушки. Как выглядят новая мисс Вселенная и ее конкурентки?

Источник материала: Onliner

Сегодня рано утром по минскому времени во Флориде объявлена победительница 69-го конкурса «Мисс Вселенная». Ею стала Андре Меса из Мексики, оказавшаяся на голову выше конкуренток. Во всех смыслах. В финале мексиканке противостояли представительницы Индии, Бразилии, Доминиканской Республики и Перу.

Бриллиантовую корону вручила мисс Вселенная 2019 года, Зозибини Тунци из ЮАР.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I