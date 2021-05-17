«Продавцы обманывают в 90% случаев». Откровенный разговор с автоподборщиком

Источник материала: Onliner Каждый покупатель хочет быть уверенным в том, что товар, за который он отдает свои деньги, стоит этой самой суммы. Покупка автомобиля не исключение. Довольно трудно не попасться на удочку нечестных продавцов, уверяющих, что машина «небитая, некрашеная, в отличном состоянии, а пробег вообще мизерный, честное слово». Тогда прибегают к помощи автоподборщиков, которые выносят свой вердикт о целесообразности покупки того или иного экземпляра. Мы решили пообщаться с таким человеком (пожелавшим остаться инкогнито) и узнать побольше о его работе и обманах на авторынке, а также выяснить, о чем стоит помнить как покупателям, так и продавцам автомобилей.





Главное — побыстрее найти хоть что-то?

«Для меня нет разницы, выбираю я машину для клиента или же для себя, — начинает собеседник. — Человек моей профессии должен кайфовать от автомобиля, от его состояния, он должен найти такую машину, чтобы самому захотелось ее купить. Есть сомнения — двигаемся дальше. Когда подборщик заключает договор, он не должен стремиться его побыстрее закрыть. Поэтому иногда сложно говорить о каких-то конкретных сроках выполнения заказа. Для примера, Toyota Avensis подбирается в среднем 40—50 дней. А однажды нашлась всего за два дня. Всегда говорю клиенту, что если мне понравится найденный экземпляр, то ему тоже».





За какую работу не берутся?

«Я считаю, что нет такого понятия „машина в свои деньги“, это самообман. Есть хороший автомобиль, а есть плохой. Ценовой диапазон довольно обширный, но мы принципиально стараемся не работать с бюджетом до $7000, — продолжает мужчина. — Почему? Потому что это основной бюджет разного рода перекупщиков. Найти что-то достойное до $7000 чрезвычайно сложно, а людям, естественно, хочется купить новую машину, и не важно, за $4000 или за $40 000. При бюджете в $8000 и более шанс увидеть что-то приличное, что-то „посвежее“ увеличивается. Хотя бывают моменты, когда люди, имея на руках $10 000, пытаются искать Porsche или Audi A8, чтобы создать видимость владельца качественного автомобиля. Но ведь несложно понять, что за такие деньги упомянутых машин в приличном состоянии не будет. В основном же мы работаем с клиентами, ищущими автомобили в диапазоне от $10 000 до $25 000. Есть часть покупателей с бюджетами $40 000 или $50 000 (а то и больше), но такая публика не любит сильно светиться. Оно и неудивительно, на самом деле».





Подталкивают к выбору советами?

«Самые популярные марки, конечно, немецкие или японские, а также корейские, — рассказывает автоподборщик. — Французские машины тоже пользуются хорошим спросом, но это практически всегда новые модели с японскими коробками и проверенными моторами, поскольку люди хотят покупать не просто „свежачок“, но качественные автомобили. Я сам, являясь пользователем японской машины, зачастую подталкиваю клиентов к такому же выбору, потому что в Стране восходящего солнца делают реально крутые вещи, которые будут долго и исправно тебе служить. Некоторые двигатели мы даже не рекомендуем рассматривать к покупке, например мотор Audi TFSI объемом 3 литра или 1,6 ЕР6 от PSA».





Как часто продавцы обманывают?

«Я бы сказал, что обманывают в 90% случаев, — признается специалист. — И далеко не всегда в этом виноват продавец. У многих складывается мнение, что все, кто занимается перепродажей автомобилей, — это обязательно барыги. Вовсе нет. Барыга покупает хлам, чистит его, полирует и пытается „впарить“ под видом нормальной машины. Перекупщик — другое дело. Он покупает хороший автомобиль, который по адекватной цене надо продать в Беларуси. Самой большой проблемой перекупщиков является скручивание пробега. Это ежедневная практика. Часто пытаются выдать минимальную комплектацию машины за топовую. Допустим, в Mercedes меняют решетки колонок и ставят с названием дорогой акустики Burmister. Все это отлично работает с покупателем, ведь когда человек сильно хочет купить автомобиль, он зачастую теряет бдительность и не видит элементарных вещей до тех пор, пока не будет слишком поздно».

Что делать со сматыванием пробега?

По мнению мужчины, в первую очередь в случае импульсивных покупок стоит обращаться к автоподборщикам: «Первое впечатление очень важно, продавцы этим пользуются. Натирают машину до блеска, перешивают салон в какой-нибудь необычный цвет... Усыпляют бдительность клиента. Однако сейчас многие ищут варианты через подборщиков, считая их более непредвзятыми. Соответственно, продавцам нужно быть готовыми к серьезным проверкам, а не бросаться с критикой в наш адрес. Покупатели же, в свою очередь, должны перестать воротить нос от автомобилей со смотанными километрами. Раньше, по сути, вообще не было возможности определить точный пробег. В итоге человек практически всегда покупал машину, которая якобы отъездила 120 000 км, но с реальным пробегом под 200 000. Тогда это было в порядке вещей, однако сейчас вызывает удивление, хотя в действительности благодаря этому клиенты теперь могут получать представление о том, как далее обслуживать автомобиль. Можно ли перестать сматывать пробег? Сложный вопрос. Я часто слышу от продавцов, что, оставив реальный пробег, они лишаются всякого интереса со стороны покупателей. Но тут все относительно. Скрутить со 190 000 до 130 000 или же с 300 000 до 100 000 — есть разница? То-то и оно. К тому же рынок сильно изменился. Когда-то были двигатели-миллионники, а теперь бывает так, что после 190 000 мотору уже пора на покой».





Бывает ли, что клиент становится на сторону продавца против подборщика?

«Случается, укажешь продавцу на жесткий кузовной ремонт, а у него сразу глаза на лоб, как будто он и не знал, — смеется собеседник. — „Вот это четко сделали, да? Я даже не заметил!“ Ну, я ему говорю, что ничего не четко, что все видно. Потом отмечаю смотанный пробег — 100 000 км скрутили. Продавец и здесь не теряется. Говорит: „Сотку скрутили? Ну так это не миллион!“ И ладно, когда настолько все заметно. Но когда таких, казалось бы, мелочей много, то продавец все спускает на тормозах, а клиент, если не слишком твердо настроен, начинает с ним соглашаться. В итоге я оказываюсь занудой и придирой. Приходится объяснять человеку, что из мелочей соберется нормальный такой снежный ком, который сильно ударит по карману».





За подборщиками надо перепроверять?

«Различные курьезы происходят чуть ли не каждый день, — честно говорит автоподборщик. — Однажды у меня была перепроверка. Девушка хотела себе BMW 330. Я нашел. Идеальное состояние, все как надо (выявил только дефектацию КПП), даже несмотря на то, что „утопленник“. Что значит „утопленник“? В США кто-то воспользовался страховкой, залил немного машину водой, будто бы она пострадала от наводнения, провел независимую экспертизу по АКПП, и „тройка“ улетела на аукцион. Короче говоря, я все проверил, девушка со мной согласилась, но потом устроила перепроверку у „бээмвистов“. Они нашли дефектацию КПП (как и я), но еще отметили, что силовая часть покрашена. При этом навесные элементы оказались нетронутыми. Я не поверил. Не может быть, чтобы при повреждении силовой части прочие элементы не получили никакого урона. Предложил приехать и осмотреть автомобиль дополнительно, чтобы мне показали, из-за чего они сделали такое заключение. Они, понятное дело, отказались».





Рынок вторички не просел?

«С учетом нынешних событий в Беларуси заказов у нас меньше не стало, даже наоборот, — отмечает собеседник. — У тех, кто продает машины, есть проблемы, а наши услуги по-прежнему остаются весьма востребованными. Тут важно понимать, что тех, кто хочет купить хороший автомобиль, много. Проблема в другом: найти стоящий экземпляр становится сложнее».

Не много ли подборщиков стало?

«В последнее время действительно появилось немало автоподборщиков, — соглашается специалист. — Нетрудно понять, почему люди решили заняться этой деятельностью. Они думают, тут очень много денег. Но они не учитывают, с какими трудностями сопряжена данная работа. Без грамотной логистики ничего не выйдет. У нашей команды есть представители по всей Беларуси, имеются контакты в России. Подбирать машины только по Минску или только по Бресту бессмысленно. И очевидно, недостаточно просто купить толщиномер и посмотреть видео на YouTube, чтобы мнить себя экспертом в этой области».





А не бывает, что продавцы дружат с подборщиками?

«Меня, бывало, спрашивали, какова вероятность того, что я не вступлю в сговор с продавцом, не захочу обмануть, — вспоминает оценщик. — Я в таких случаях отвечал просто: „Вам не ко мне“. А что еще можно ответить? Зачем доказывать что-то на словах? Пусть заходят в соцсети, смотрят, чем мы занимаемся. После осмотра я предоставляю отчет объемом в 150—200 фотографий и 5—15 видео с комментариями. Там любому клиенту будет понятно, стоит брать машину или нет».



