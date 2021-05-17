Хороша ли техника «два в одном»? Не щадя, протестировали самые популярные стирально-сушильные машины

Источник материала: Onliner Это вам не шутки, а самый жесточайший тест стирально-сушильных машин на просторах Синеокой. Мы взяли пять популярных «агрегатов» от разных производителей, десять чрезвычайно грязных полотенец и в два подхода постирали и высушили образцы, чтобы понять, кто из испытуемых справляется со своими обязанностями лучше. Не претендуя на исключительную научность эксперимента и отправку результатов в палату мер и весов, думаем, что мы все же поможем вам определиться с выбором, если одна из задач на ближайшее будущее — покупка машины «два в одном». Уберите от экранов фанатичных поклонников белоснежных полотенец (им будет больно) и приготовьтесь погрузиться в загадочный и полный неожиданностей стирально-сушильный мир.





Машины «два в одном» против жутких пятен

Любой консультант и специалист по ремонту техники скажет вам, что стиральную и сушильную машины лучше покупать все-таки отдельно. Но не всегда на такой «размах» есть средства, место в ванной комнате и желание. Поэтому обратим самый пристальный взор на тружениц, способных делать первое и второе в пределах одного белоснежного корпуса. В добровольном тесте приняли участие машины от следующих производителей — Weisgauff, LG, Indesit, Electrolux и Bosch. Мы также приглашали на «олимпиаду» машинку от Samsung, но представители компании отказались от теста. А мы и не принуждаем: кто хотел показать себя во всей красе, тот сделал это.

Все выбранные нами модели популярные, но разбежка в стоимости при этом сильно заметна. Самый доступный по цене вариант стартует от 1178 рублей, самый дорогой — от 2645. Сейчас и выясним, за что платим.

Проводить тест будем на базе «ЦБТСервис» на Якуба Коласа, 52. Предприятие является авторизованным сервисом многих производителей, поэтому именно здесь по гарантии (и не только) ремонтируют практически всю бытовую технику, которую придумало человечество. Также у «ЦБТ-сервиса» есть салон бытовой техники, где продаются новые (но с незначительными повреждениями) и восстановленные (с гарантией) агрегаты — от ручных пылесосов до холодильников side-by-side.





Но прежде чем «запрячь» машины, надо подготовить «материал». В качестве холста, на который мы нанесли жуткие пятна, выступили одинаковые белоснежные полотенца (100-процентный хлопок). Тест действительно получился жесточайшим: на идеальную, как погожий весенний денек, ткань мы нанесли самые популярные и сложные пятна — красное вино, черный кофе, нерафинированное масло, тональный крем и кетчуп.

















Жидкостей отмеряли по 25 мл, кетчупа и тональника набрали по 2 мл. Все это хорошенько разлили, втерли и оставили въедаться почти на сутки. Что мы сделали со второй партией полотенец, расскажем чуть позже.



















Загрузить белье в стиральную машину — простейшая задача: в «иллюминатор» кладем по предварительно взвешенному полотенцу, добавляем по капсуле стирального порошка и на всех «агрегатах» выставляем одинаковую программу: хлопок 40 градусов. Отжимать будем на том максимуме, который заложен в каждую из моделей — тестировать так тестировать. Если в цифрах и именах, то у Indesit и Electrolux это 1600, у Bosch и Weisgauff — 1500, а у LG — 1200.





Ожидаемо подход к процессу у каждой машинки оказался свой — цифры, высветившиеся на дисплее, показали разбежку от 55 минут до 3 часов 43 минут. Причем «интеллектуалка» LG, заявившая минимальное время, сама себя переиграла: взвесив содержимое бака, машина посчитала, что с легкостью справится с задачей. А зря — пятна же у нас капитальные.

Модель Indesit, несмотря на то, что является современной, разочаровала отсутствием функции отсчета времени. Это как так — экран есть, но время, оставшееся до завершения процесса, он вам не покажет? И если продолжительность стандартных программ еще можно узнать, сверившись с таблицей в инструкции, то когда начинаешь «миксовать», моментально попадаешь в неведомые дебри — сколько это продлится, знают только инженеры-создатели модели. Да и таблица — такой себе помощник: не ставить же «засечки», когда началась стирка, и потом быть все время начеку.



Посмотрите, какие красивые барабаны у всех машинок. Так выглядит Bosch

Weisgaff

Indesit

LG

Electrolux

Самое продолжительное время стирки указала машинка от Bosch — 3 часа и 43 минуты. Мы рассчитывали, что, «изучив» полотенце, аппарат все-таки пересчитает время. Так и случилось — «мариновать» кусочек хлопка почти 4 часа не пришлось, машина «сдалась» на двух с небольшим минутах.









Пересчет времени произвели и остальные модели, давшие поначалу программный максимум. В целом, разобраться с каждой машинкой было несложно — интуитивно все понятно, язык русский, нажимай, запускай и радуйся. И только с Indesit пришлось повозиться — опять же по таблицам пришлось смотреть, какая цифра соответствует какой программе и можно ли регулировать силу отжима.

Кнопки «Пуск» нажаты, время старта зафиксировано, остается только дождаться, когда наши полотенца выскочат из недр стиралок для контрольного взвешивания (надо же понять, насколько хорошо отжимает машина), визуального осмотра и дальнейшей сушки.











Не сказать, что время пролетело незаметно — машинки хоть и пересматривали свои возможности, но все равно работали достаточно долго. При этом мы определили, что Electrolux явно отличается повадками: в то время как остальные аппараты вовсю крутили наши многострадальные полотенца, эта труженица достаточно долго вымачивала его и только потом начала гонять по барабану. Очевидно, у нее с самого начала была какая-то тактика, и она ее придерживалась.

Кстати, те, кто рассчитывал на сверхрезультаты при сверхвысоких оборотах отжима, могут выдыхать — чуда не случилось, и некоторые полотенца даже немного капали после усиленной «головомойки».





Что касается сушки, то на всех машинках мы выставляли средний режим: у разных производителей он называется по-разному, но суть понятна — достать белье и аккуратно сложить в шкаф. Время испытуемые тоже показывали разное, сокращая его по мере знакомства с полотенцем. Во время сушки отличилась Indesit — так как индикатора времени у этой машины нет, мы понятия не имели, сколько она планирует «обдувать» наше полотенце. А потому ждали, и ждали, и ждали, и снова ждали, поскольку агрегат решил ударно поработать. Честно говоря, после двух часов бессмысленных ожиданий это стало порядком раздражать.









Чтобы не утомлять вас долгими описаниями, сведем данные по первой стирке в таблицу.

Производитель Время старта и окончания стирки Расчетное и реальное время стирки Время старта и окончания сушки Расчетное и

реальное время сушки Вес грязного полотенца Вес отжатого

полотенца Вес полотенца после сушки Bosch 12:04—14:08 3:43—2:04 14:10—14:55 2:00—0:45 235 317 201 LG 12:01—13:09 0:55—1:08 13:14—14:20 1:05—1:16 246 403 210 Indesit 14:20—16:32 ?—2:12 17:02—20:12 ?—3:10 229 893 199 Weissgauff 11:57—14:55 2:40—2:58 14:59—16:31 4:33—1:32 244 453 211 Electrolux 12:07—14:00 2:46—1:53 14:04—15:20 2:11—1:16 244 747 350

Давайте побыстрее!

Следующую часть эксперимента мы решили провести в ускоренном варианте и протестировать быстрые программы машин — один раз закинул белье и порошок, нажал нужную кнопку и свободен: любимица сама постирает и посушит, не нужно больше ничего выбирать.











Пятна решили сделать «пикниковые»: кетчуп, красное вино и кофе. На этот раз мы не выдерживали их сутки, а прицельно наносили (20 мл жидкостей и 2 мл соуса) и моментально отправляли в машинки, чтобы узнать, что будет, если сразу застирать. Автоматический режим в машинках «предпочитает» всего 30 градусов (что не очень хорошо для результатов при таких пятнах), отжим на 1200 и примерно час работы.













Как и в предыдущем случае, мы взвесили наши полотенца, чтобы понять, насколько хорошо их постирают и высушат машинки. Результаты готовы.

Производитель Время старта и окончания Расчетное и реальное время Вес чистого полотенца Вес грязного полотенца Вес полотенца после сушки Bosch 16:01/16:45 1:00/0:44 216 258 250 LG 15:44/17:03 0:58/1:19 209 251 234 Indesit 11:36/12:11 0:45/0:35 210 252 984 Weissgauff 17:10/18:22 0:58/1:12 218 260 677 Electrolux 15:59/17:18 1:00/1:19 210 252 319

А что с шумом?

Когда перед тобой стоят в ряд и непрерывно работают пять стирально-сушильных машин, на уши это порядком давит. При этом в моменте достаточно сложно определить, кто именно выделяется больше остальных. Но когда на финише остается два-три экземпляра и все они по очереди отключаются, уже становится понятно, от кого уставал больше всего. Однако не будем доверять своим ушам, станем ориентироваться по приборам.









Чтобы максимально честно провести домашнее испытание, мы выбрали одно место, на которое последовательно ставили, а затем подключали каждую машинку. Шумомер держали примерно на расстоянии 60 см от люка, фиксировали максимальное значение. Напомним, что прибор у нас не из лаборатории, но если он и врет, то для всех одинаково. Нелишним будет уточнить, что результаты актуальны для загрузки машин всего одним полотенцем, если бы белья было больше, то и шум бы вырос. Итак, что мы получили?

Производитель макс. дБ при стирке макс. дБ при отжиме макс. дБ при сушке Bosch 63,7 60,8 54,9 LG 59,1 61,6 46,1 Indesit 61,8 68,5 54,1 Weissgauff 59,3 65,7 63,3 Electrolux 58,3 68,5 50,5

А теперь покажем, что машинки настирали и насушили (как видите по таблице, кое-что пришлось изрядно досушивать естественным путем). Самыми трудновыводимыми оказались пятна от кофе и вина, а вот подсолнечное нерафинированное масло легко покинуло наши полотенца. Тональный крем и кетчуп тоже не очень-то хотели уходить в небытие, но все же заметны меньше. Конечно, результаты могли бы быть лучше, если бы мы «сварили» полотенца при 60 или даже 90 градусах, но мы исходили из того, что пачкаются не только полотенца, а стирать любимую рубашку при такой высокой температуре вряд ли кто отважится.

Так выглядели пятна до того, как попали в стирально-сушильные машинки.















А такой результат мы получили после.

















А с таким результатом завершилась быстрая стирка и такая же стремительная сушка.

















Редакция Onliner выражает благодарность компании «ЦБТСервис» за помощь в подготовке материала.